Hà Nội

Nga bao vây một tiểu đoàn Ukraine, đột phá trên hướng nam Siversk

Quân sự

Nga bao vây một tiểu đoàn Ukraine, đột phá trên hướng nam Siversk

Quân đội Nga đã bao vây một tiểu đoàn quân Ukraine gần Seversk và tập trung đột phá vào phía nam, hiện vòng vây cách thành phố chỉ 2 km.

Tiến Minh
Trang Military Review của Nga đưa tin, một tiểu đoàn chiến đấu của quân đội Ukraine (AFU), đã bị bao vây trong khu vực ở phía nam thành phố Seversk. Quân Ukraine ở đây đang chờ lệnh rút lui, trong khi quân đội Nga (RFAF) tiếp tục siết chặt vòng vây quanh các vị trí phòng ngự của AFU.
“Một khu vực phòng ngự kiên cố của AFU nằm ở phía nam Seversk, giữa Kuzminovka và Vyemka, vẫn đang bị quân Ukraine chiếm giữ, bất chấp nguy cơ bị bao vây hoàn toàn. Hiện tại, quân Ukraine ở đây đã bị bao vây ba mặt, với lối thoát duy nhất là hướng về Seversk, nhưng ngay cả lối thoát đó cũng đang bị hỏa lực RFAF kiểm soát hoàn toàn”, Military Review đưa tin.
Những thành công của RFAF tại khu vực Kuzminivka, cũng như việc chiếm được các vị trí thuận lợi ở phía tây Vyemka, đã dẫn đến việc bao vây hoạt động một nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn của AFU, khi lực lượng này vẫn đang phòng thủ một khu vực kiên cố, được bố trí giữa các điểm cao, ở các khu định cư nói trên.
“Hiện miệng của “vạc dầu” vẫn rộng khoảng 3 km, nhưng quân Ukraine gần như không thể phá vỡ vòng vây một cách có tổ chức, do hỏa lực của quân Nga rất mạnh; trong khi quân Ukraine ở đây vẫn chưa nhận được lệnh rút lui”, chuyên gia quân sự Andrei Marochko của Nga đưa tin.
Hiện nay quân Nga đã thiết lập vòng vây 3 mặt với Siversk, nhưng hướng tiến công chủ yếu của RFAF vào thành phố tập trung từ phía nam vẫn tiếp diễn. Sau khi chiếm Kuzminovka, các đơn vị tấn công của Cụm quân phía Tây RFAF đã tiến vào Zvanivka, bắt đầu giao tranh trên ba đường phố ở ngoại ô phía nam ngôi làng.
Ngôi làng Zvanivka nằm ở sườn phía nam Seversk, đây cũng là ngôi làng cuối cùng trước khi tiến vào thành phố. Nếu RFAF chiếm được ngôi làng này, sẽ giúp họ thu hẹp hơn nữa vòng vây, khiến AFU ở Siversk gần như không còn cơ hội thoát ra. Hiện quân Nga cũng đã cắt đứt nguồn tiếp tế cho khu vực kiên cố.
“Quân đội Nga tiếp tục vượt qua tuyến phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine, tiến về Seversk từ phía nam. Giao tranh đang diễn ra ác liệt tại làng Zvanivka, khu định cư cuối cùng trước khi vào thành phố”, kênh RVvoenkory cho biết.
Những thông tin trước đây về việc các đơn vị xung kích RFAF tiến vào làng Zvanivka đã được xác nhận. Các nhóm cơ động nhỏ của Nga đã được phát hiện ở phía nam ngôi làng. Theo ông Marochko, quân Nga hiện diện trên ba tuyến phố của làng Zvanivka là Sosyury, Shevchenko và Molodezhnaya, nơi giao tranh đang diễn ra ác liệt.
Ông Marochko cho biết thêm, không chỉ tiến công vào làng Zvanivka, mà RFAF đang tiến công trên một mặt trận rộng lớn từ phía nam về phía Seversk, và họ đã tiến vào Zvanovka bằng cách tiến quân dọc theo tuyến đường sắt.
Sự xuất hiện của các đơn vị xung kích Nga trong làng Zvanivka đã gây ra "hoảng loạn" trong một số binh sĩ Ukraine. Tất nhiên, còn quá sớm để nói rằng quân Ukraine đã sẵn sàng rút khỏi ngôi làng có tính sống còn với số phận của thành phố Siversk này.
Thông tin về sự hiện diện của quân Nga ở ven làng Zvanivka được báo cáo vào ngày 3/10. Zvanivka chỉ cách Seversk hơn 2 km. Hiện tại, quân Nga đang bao vây thành phố từ ba hướng, Tình hình ở Siversk cực kỳ khó khăn đối với AFU, như chính các quân nhân Ukraine thừa nhận.
Kênh Readovka cho biết, RFAF đang đột phá vào Seversk từ mọi hướng có thể, và chẳng mấy chốc Siversk sẽ nằm trong gọng kìm quen thuộc của đối phương. Hướng đột phá vào Siversk rất đáng chú ý, bởi vì RFAF đã phải vật lộn để tiến lên tại đây, kể từ khi bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt.
Các cứ điểm như Avdiivka, Bakhmut và Vuhledar đã thất thủ từ lâu nhưng Seversk vẫn chưa chịu khuất phục. Trong nhiều tháng qua, RFAF đã liên tục tiến quân về phía Seversk, đánh chiếm thành công các làng Belogorovka và Serebryanka. Gần đây, AFU đã bị đánh bật khỏi Kuzmynivka và Fyodorovka. Do đó, vòng vây quân Nga đang dần siết chặt từ cả phía bắc và phía nam.
RFAF cũng đang tiến vào Siversk từ Verkhnokamyanske, nằm ở phía đông, và dọc theo tuyến đường sắt dẫn ra khỏi Seversk về phía đông nam. Như vậy, quân Nga đang đột kích vào Seversk từ 3 hướng cùng lúc, còn hướng thứ 4, quân Nga cũng đang tiến về làng Yampil, một vị trí ở phía tây bắc.
"Thành phố Seversk đã ở trong tình trạng gần như bị bao vây. Tình hình của quân phòng thủ Ukraine ở trong khu vực đã xấu đi rõ rệt, vì cả pháo binh và UAV FPV Nga đang khống chế mọi ngả đường", kênh Archangel Spetsnaz nhận định.
Khó khăn chính đối với RFAF trong việc tiến vào Seversk là địa hình. Một số ngôi làng có hồ nước, đường sắt và khe núi được cho là nằm gần nhau. Tất cả những điều này giúp cho AFU bố trí hầm hào kiên cố. Việc tiếp tế, mặc dù khó khăn hơn đáng kể, nhưng vẫn còn, và đó là lý do tại sao AFU duy trì được thế trận phòng thủ, kênh Arkhangel Spetsnaz nhấn mạnh. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).
Tiến Minh
Topwar
https://topwar.ru/272088-vs-rf-vzjali-v-operativnoe-okruzhenie-batalonnuju-gruppu-vsu-pod-severskom.html
