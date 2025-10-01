Hà Nội

Mỹ nhân Trung Quốc từng khiến 'thiếu gia ăn chơi' ôm hận giờ ra sao?

Cộng đồng trẻ

Tôn Nhất Ninh (SN 1999) từng là cái tên gây sốt vào năm 2021 khi livestream khóc lóc, cầu xin 'thiếu gia' Vương Tư Thông buông tha, ngừng tán tỉnh cô.

Thiên Anh
Nhiều năm qua, Tôn Nhất Ninh vẫn hoạt động với vai trò hot girl trên mạng xã hội.
Gần đây, loạt ảnh, clip quay của Tôn Nhất Ninh bằng camera thường của một người qua đường trong một sự kiện tại Hàng Châu, Trung Quốc được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, gây chú ý.
Điều khiến cư dân mạng bất ngờ là visual “không filter” của hot girl Trung Quốc vẫn vô cùng nổi bật.
Tuy kém V-line như ảnh đăng mạng xã hội nhưng đường nét thanh thoát, làn da sáng mịn, cùng với đó là thần thái tự tin, sang chảnh của Tôn Nhất Ninh vẫn thu hút hàng vạn người ấn like.
Nhiều người bình luận nhận xét nhan sắc hot girl ngày càng thăng hạng, visual nổi bật; không chê vào đâu được.
Hiện tại, Tôn Nhất Ninh sở hữu kênh Douyin cá nhân có hơn 11 triệu người theo dõi, gần 100 triệu lượt yêu thích - con số ngang ngửa nhiều ngôi sao giải trí thực thụ.
Cô không ký hợp đồng với công ty quản lý nào mà lựa chọn con đường hoạt động độc lập, tự kiểm soát hình ảnh và thương hiệu cá nhân.
Theo truyền thông Trung Quốc, Tôn Nhất Ninh chủ yếu kiếm tiền từ livestream, hợp tác quảng cáo thời trang - mỹ phẩm, và các hoạt động trực tuyến và dự sự kiện.
Tôn Nhất Ninh cũng thường xuyên khoe cuộc sống giàu sang, xa hoa: từ túi xách hàng hiệu, xe sang cho tới những chuyến du lịch đắt đỏ, biệt thự lộng lẫy… Tất cả góp phần xây dựng hình ảnh một hot girl sang chảnh, giàu có nhưng vẫn giữ được sức hút nhờ nhan sắc thật.
Không chỉ cuộc sống mà vẻ ngoài của Tôn Nhất Ninh cũng ngày càng thăng hạng trông thấy. Nhiều bài viết ví visual của cô như “bạch nguyệt quang” - ánh trăng trong trẻo, thuần khiết nhưng nổi bật, mang đến cảm giác khó quên giữa dàn hot girl mạng. Ảnh sử dụng trong bài: Weibo.
#Tôn Nhất Ninh #scandal 2021 #ngôi sao Trung Quốc #cuộc sống sau scandal #thế hệ sao Trung Quốc

