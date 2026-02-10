Hà Nội

MC Thanh Thanh Huyền tung bộ ảnh áo dài chào Tết đẹp như họa báo

Cộng đồng trẻ

MC Thanh Thanh Huyền tung bộ ảnh áo dài chào Tết đẹp như họa báo

Rời ánh đèn sân, 'MC 3000 chữ' Thanh Thanh Huyền khiến fan ngẩn ngơ khi hóa thân thành nàng thơ Hà Nội, mang nét đẹp đài các, xưa cũ vào bộ ảnh áo dài chào Tết.

Mới đây, nữ MC tài năng Thanh Thanh Huyền đã khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi đăng tải bộ ảnh diện áo dài truyền thống chào đón Tết Nguyên Đán. Lấy bối cảnh tại những góc phố cổ kính và không gian đậm chất di sản của Hà Nội, bộ ảnh mang đến một cảm giác hoài niệm nhưng vẫn đầy hơi thở thời đại. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh lần này, "MC 3000 chữ" lựa chọn thiết kế áo dài lụa màu hồng phấn với những họa tiết chìm tinh tế. (Ảnh: IGNV)
Phom dáng áo dài truyền thống được may đo chuẩn xác, tôn lên đường cong mềm mại và vẻ đẹp thanh thoát của nữ MC. (Ảnh: IGNV)
Thay vì những phụ kiện rườm rà, Thanh Thanh Huyền khéo léo kết hợp cùng chiếc túi Lady Dior tone-sur-tone, tạo nên sự giao thoa hoàn hảo giữa nét truyền thống Việt Nam và sự sang trọng của thời trang quốc tế. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh đưa người xem đi qua những địa điểm mang đậm dấu ấn thời gian: từ cửa hiệu thuốc đông y cổ kính trên phố Lãn Ông, những mảng tường vàng đặc trưng của phố cổ, cho đến không gian nội thất gỗ chạm trổ cầu kỳ với những bình hoa đào rực rỡ. (Ảnh: IGNV)
Ánh nhìn xa xăm, nụ cười rạng rỡ bên xe hoa đào hay những góc nghiêng "thần thánh" của Thanh Thanh Huyền đã tạo nên những khung hình đẹp như những thước phim điện ảnh. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, lối trang điểm trong veo với điểm nhấn ở đôi mắt và làn môi hồng tự nhiên càng làm nổi bật nét đẹp thuần khiết của người phụ nữ Việt trong dịp Tết đến Xuân về. (Ảnh: IGNV)
Trong nhịp sống hối hả, hình ảnh tà áo dài bay bổng giữa phố phường như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về vẻ đẹp của sự tĩnh lặng và nét văn hóa Tết xưa vẫn luôn vẹn nguyên giá trị. (Ảnh: IGNV)
Dưới bài đăng, nhiều khán giả đã để lại lời khen có cánh cho phong thái tự tin và gu thẩm mỹ tinh tế của nữ MC: "Nó đẹp và có chút cũ xưa", "Huyền xinh đẹp". (Ảnh: IGNV)
Năm 2025 với Thanh Thanh Huyền là một năm khá thành công khi cô nàng đã liên tục khẳng định hình ảnh một MC song ngữ số 1 khi đảm nhận vai trò dẫn dắt cho nhiều chương trình lớn. (Ảnh: IGNV)
Khép lại một năm 2025 đầy ắp thành công, sự xuất hiện của Thanh Thanh Huyền trong tà áo dài giữa lòng Hà Nội những ngày đầu năm 2026 như một quãng nghỉ bình yên, hứa hẹn cho một năm 2026 rực rỡ hơn nữa. (Ảnh: IGNV)
