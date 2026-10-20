Máy nghe nhạc Sony Walkman tái xuất tại Triển lãm Melbourne 2026

Sony giới thiệu bộ ba Walkman cao cấp tại Melbourne 2026, mang đến trải nghiệm âm thanh tuyệt đỉnh với thiết kế sang trọng và công nghệ hiện đại.

Sony vừa chính thức trình làng bộ ba máy nghe nhạc kỹ thuật số cao cấp thế hệ mới. Ngay sau khi được công bố trên thị trường quốc tế, các thiết bị này đã được đưa đến giới thiệu trực tiếp với công chúng tại Triển lãm Hi-Fi & AV Melbourne 2026 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 10 năm 2026.

Máy nghe nhạc Walkman của Sony tái xuất với thế hệ mới.

Đây là cơ hội vô cùng đặc biệt dành cho cộng đồng người yêu âm thanh tại Úc khi họ trở thành những vị khách đầu tiên trên thế giới được trực tiếp cầm trên tay, trải nghiệm chất âm thực tế và trao đổi cùng các chuyên gia hàng đầu của Sony trong khu vực triển lãm Headzones.

Bộ ba máy nghe nhạc vừa được công bố bao gồm Signature Series NW-WM1ZM3, NW-WM1AM3 và dòng sản phẩm NW-ZX900 nhỏ gọn hơn.

Mỗi mẫu máy đại diện cho một triết lý thiết kế và hướng tới những đối tượng trải nghiệm riêng biệt nhưng đều chia sẻ chung một mục tiêu là mang tới chất lượng âm thanh đỉnh cao nhất.

Đứng đầu dòng sản phẩm là chiếc NW-WM1ZM3 thuộc dòng Signature Series danh giá. Máy sở hữu phần khung vỏ được gia công chính xác từ đồng tinh khiết không chứa oxy đạt độ sạch tới 99,99% và được mạ vàng bên ngoài.

Cấu trúc này kết hợp cùng hệ thống ốc vít xử lý đặc biệt và dây dẫn KIMBER KABLE bản lớn thừa hưởng từ mẫu DMP-Z1 huyền thoại, giúp tối ưu hóa đường truyền tín hiệu, giảm thiểu nhiễu nền và mang lại chất âm nội lực vượt trội.

Thân máy được chế tạo từ đồng nguyên khối mạ vàng.

Đối với phiên bản NW-WM1AM3, Sony vẫn giữ lại hầu hết các mạch điện tử cao cấp của dòng flagship nhưng thay thế khung máy chính bằng hợp kim nhôm cao cấp, kết hợp với mặt sau bằng đồng mạ vàng.

Cả hai mẫu WM1 thế hệ mới này đều được nâng cấp mạch nguồn với hai tụ điện tụ hóa polyme cao cấp dung lượng lớn thay vì một tụ đơn như các thế hệ trước. Việc bổ sung các linh kiện bằng đồng được tinh chỉnh tỉ mỉ cũng góp phần làm tăng độ ổn định của nguồn điện và tăng cường độ cân bằng trên đường truyền tín hiệu âm thanh.

Trong khi đó, mẫu máy nghe nhạc nhỏ gọn NW-ZX900 dù có kích thước khiêm tốn hơn vẫn sở hữu khung hợp kim nhôm cùng mặt lưng đồng mạ vàng, đồng thời tích hợp bộ điều áp nguồn độ nhiễu thấp và bộ dao động thạch anh cao cấp tương tự các phiên bản đắt tiền hơn.

Bên cạnh sự cải tiến về phần cứng và cơ khí, Sony còn nâng cấp toàn diện mạch khuếch đại kỹ thuật số S-Master HX nhằm loại bỏ hiện tượng méo tiếng, đem lại độ trong trẻo tuyệt đối ngay cả khi xử lý những bản nhạc có mật độ âm thanh dày đặc và phức tạp.

Bộ ba Sony Walkman Signature Series NW-WM1ZM3, NW-WM1AM3 và NW-ZX900.

Công nghệ DSD Remastering Engine cũng được cải tiến để có khả năng nâng cấp tín hiệu âm thanh lên chuẩn 11,2 MHz DSD, áp dụng mượt mà cho cả nhạc lưu trữ nội bộ lẫn các nền tảng phát trực tuyến qua kết nối Wi-Fi.

Khả năng hiển thị và giao diện người dùng cũng nhận được những thay đổi tích cực với màn hình sắc nét kích thước 5,5 inch trên hai dòng WM1 và 5 inch trên dòng ZX900, hỗ trợ hiển thị ảnh bìa album lớn hơn cùng hệ điều hành tối ưu mượt mà.

Thời lượng pin của các thiết bị đạt mức ấn tượng, cho phép phát nhạc liên tục lên tới 35 giờ đối với dòng WM1 và 40 giờ đối với dòng ZX900 trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn.

Sự kiện ra mắt tại Headzones mở ra cơ hội lý tưởng để người yêu âm nhạc trực tiếp trải nghiệm, so sánh chất âm thực tế giữa các phiên bản và đánh giá xem liệu những thiết bị chuyên dụng này có mang lại giá trị vượt trội so với sự tiện lợi của điện thoại di động hay không.

Mức giá niêm yết chính thức của sản phẩm lần lượt là 153 triệu đồng cho phiên bản cao cấp nhất NW-WM1ZM3, 78 triệu đồng cho phiên bản NW-WM1AM3 và 50 triệu đồng cho phiên bản NW-ZX900.