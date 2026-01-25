Hà Nội

MANPAD Igla, S-300, Su-30MK của Venezuela ở đâu khi đặc nhiệm Mỹ đổ bộ?

Quân sự

MANPAD Igla, S-300, Su-30MK của Venezuela ở đâu khi đặc nhiệm Mỹ đổ bộ?

MANPAD Igla không khai hỏa, hệ thống S-300 vẫn im lặng, và các máy bay Su-30MK không cất cánh; Phòng không Venezuela ở đâu khi đặc nhiệm Mỹ đổ bộ?

Tiến Minh
Đến bây giờ, sau hơn nửa tháng, khi đặc nhiệm Mỹ đổ bộ xuống thủ đô Caracas của Venezuela, trong chiến dịch mang mật danh “Quyết tâm tuyệt đôi” vào rạng sáng 3/1, hiện dư luận thế giới không còn lời giải thích nào khác cho việc tại sao ngay cả đội ngũ an ninh cá nhân hùng hậu của ông Maduro cũng không thể bảo vệ ông?
Nếu không, họ chắc chắn sẽ không để người Mỹ bắt giữ vị tổng thống đang hoàn toàn hoảng loạn của họ một cách trắng trợn. Và không chỉ bắt giữ ông Maduro và đưa đi bằng trực thăng, mà số lính đặc nhiệm tham gia tấn công, còn không có bất kỳ thương vong nào.
Điều này cũng hoàn toàn khó hiểu khi không một binh lính nào của Venezuela, cố gắng bắn hạ các trực thăng Mỹ bay trên nóc nhà thủ đô của họ bằng tên lửa phòng không vác vai Igla-S nhận được từ Nga hoặc bằng các loại vũ khí phòng không hiện đại khác.
Theo chính lời Tổng thống Madura, quân đội của ông sẽ có khoảng 5.000 hệ thống phòng không tên lửa vác vai cơ động (MANPAD), vũ khí được coi là “sát thủ” của trực thăng, vào cuối năm 2025. "Tất cả các lực lượng quân sự trên thế giới đều biết sức mạnh của Igla-S", ông nói.
"Và Venezuela có không dưới 5.000 tên lửa Igla tại các vị trí phòng không trọng yếu để đảm bảo hòa bình, ổn định và an ninh cho người dân chúng ta. Hơn năm nghìn", ông Madura nhấn mạnh.
"Ai hiểu thì hiểu", chính tổng thống Venezuela, đã tự tin nói như vậy vào cuối tháng 10 vừa qua, trên kênh VTV. Giờ thì rõ ràng người "khó hiểu" nhất trong chuyện này chính là ông Madura bất hạnh. Không một Igla nào có thể ngăn cản người Mỹ bắt cóc ông khỏi nơi ẩn náu ở Caracas, dễ như “lấy đồ trong túi”. Và ở đây, chắc chắn cũng có sự sự tiếp tay từ bên trong.
Chưa hết, theo lời 4 quan chức Mỹ đương nhiệm và cựu quan chức Venezuela, lực lượng phòng không đã không duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của hệ thống S-300, một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất thế giới, cũng như các hệ thống phòng không Buk, khiến lực lượng đặc nhiệm Mỹ có thể dễ dàng xâm nhập.
Ngoài ra, một phân tích của New York Times dựa trên ảnh chụp, video và ảnh vệ tinh cho thấy, vào thời điểm cuộc tấn công diễn ra, một số thành phần của hệ thống phòng không của Venezuela vẫn còn nằm trong kho. Tổng hợp lại, các bằng chứng cho thấy, bất chấp nhiều tháng cảnh báo, Venezuela dường như không sẵn sàng đối phó trước một cuộc tấn công quân sự của Mỹ.
Một điều bất ngờ với các nhà quân sự, đó là các hệ thống phòng không hiện đại, từng được quảng bá rầm rộ của Venezuela, về cơ bản không được kết nối khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiến vào bầu trời thủ đô Caracas. Những hệ thống này có thể đã không hoạt động suốt nhiều năm.
Câu hỏi đặt ra hiện nay là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo ở Venezuela? Tất nhiên, phần lớn phụ thuộc vào việc ai sẽ nắm giữ quyền lực tối cao. Nhưng nếu những người ủng hộ Tổng thống Maduro tìm được sức mạnh để chống lại một cuộc tấn công tiềm năng, họ vẫn còn rất nhiều vũ khí mạnh để làm điều đó.
Đầu tiên và quan trọng nhất, Venezuela đã nhận được 24 máy bay chiến đấu đa năng Su-30MK2B từ Nga. Gần đây, tại căn cứ không quân El Libertador của Venezuela, người ta cũng phát hiện các máy bay không người lái (UAV) Mohajer-6 do Iran sản xuất. Những UAV này có khả năng thực hiện giám sát và trinh sát ở khoảng cách xa từ nơi phóng, cũng như thực hiện các cuộc tấn công tên lửa chống tăng chính xác.
Theo ấn phẩm The War Zone của Mỹ, quân đội Venezuela, với các loại vũ khí được liệt kê, một khi vượt qua được cú sốc tâm lý ban đầu, có khả năng tổ chức một cuộc phản công chống lại hạm đội Mỹ ở vùng biển Caribe.
Mặc dù, theo các báo cáo của báo chí nước ngoài, không một chiếc Su-30MK2B nào được điều động trong cuộc tấn công hôm 3/1 của Mỹ vào Venezuela. Ít nhất bảy chiếc đã bị phá hủy tại sân bay, bởi các cuộc tấn công tên lửa từ Puerto Rico và các tàu sân bay. Nhưng chắc chắn phần lớn số Su-30MK2B vẫn hoạt động được?
Do đó, tàu sân bay Gerald Ford cũng không dám mạo hiểm cặp bờ biển Venezuela, với lý do là các chiến đấu cơ của Venezuela vẫn là các mối đe dọa tiềm tàng và điều này cũng không phải là phóng đại quá mức.
Tiến Minh
Svpressa
