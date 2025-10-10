Hà Nội

Linh miêu tai đen tung tuyệt kỹ vồ chim đang bay chuẩn từng centimet

Giải mã

Linh miêu tai đen tung tuyệt kỹ vồ chim đang bay chuẩn từng centimet

Ẩn mình giữa những đồng cỏ và sa mạc khô cằn, linh miêu tai đen (Caracal caracal) là một loài mèo hoang dã tinh ranh và bí ẩn của châu Phi.

T.B (tổng hợp)
Đôi tai có tua đen cực kỳ nhạy bén. Linh miêu tai đen có chùm lông đen dài trên tai giúp định hướng âm thanh chính xác, hỗ trợ săn mồi trong bóng đêm. Ảnh: Pinterest.
Khả năng bật nhảy phi thường. Linh miêu tai đen có thể nhảy cao đến 3 mét, đủ để vồ trúng chim đang bay giữa không trung – một kỹ năng khiến chúng được mệnh danh là “sát thủ không khí”. Ảnh: Pinterest.
Không chỉ sống ở châu Phi. Loài này còn phân bố ở Trung Đông, Ấn Độ và Iran, thích nghi tốt với nhiều kiểu khí hậu khác nhau từ savan đến bán sa mạc. Ảnh: Pinterest.
Săn mồi hoàn toàn đơn độc. Linh miêu tai đen là loài sống cô độc, chỉ tụ họp trong mùa sinh sản. Mỗi cá thể kiểm soát lãnh thổ rộng và cực kỳ cảnh giác với đồng loại. Ảnh: Pinterest.
Bộ lông thay đổi theo vùng khí hậu. Ở vùng khô nóng, lông linh miêu tai đen có màu vàng nhạt, còn ở nơi mát hơn lại chuyển sang nâu đậm – giúp ngụy trang hiệu quả. Ảnh: Pinterest.
Không cần nhiều nước để sống. Chúng hấp thu phần lớn lượng nước từ con mồi, giúp tồn tại trong môi trường khô cằn thiếu nguồn nước mặt. Ảnh: Pinterest.
Là biểu tượng trong văn hóa cổ. Người Ai Cập cổ đại từng tạc hình Linh miêu tai đen trên tường mộ, xem nó là linh vật canh giữ lối vào thế giới bên kia. Ảnh: Pinterest.
Được thuần hóa một phần trong lịch sử. Caracal từng được các vương triều Ba Tư và Ấn Độ huấn luyện để săn chim trong các buổi đi săn hoàng gia. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
#Loài mèo săn mồi đêm #Linh miêu tai đen #Kỹ năng vồ chim trên không #Phân bố châu Phi và châu Á #Thích nghi khí hậu khắc nghiệt #Hành vi săn độc lập

