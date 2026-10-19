LG bắt tay Apple ra mắt hệ sinh thái nhà thông minh mới

LG và Apple hợp tác phát triển loạt thiết bị nhà thông minh, từ camera 2.5K đến khóa cửa mở bằng iPhone, dự kiến lên kệ từ tháng 12/2026.

LG Electronics vừa công bố loạt phụ kiện nhà thông minh được phát triển cùng Apple, hướng đến khả năng kết nối và tự động hóa trong hệ sinh thái Apple Home. Danh mục sản phẩm gồm camera trong nhà, camera ngoài trời, chuông cửa video, khóa cửa thông minh, bộ điều chỉnh nhiệt độ và cảm biến môi trường. Các thiết bị dự kiến được phân phối tại Mỹ, Canada và Anh từ tháng 12/2026, trong khi một số sản phẩm sẽ xuất hiện vào đầu năm 2027.

Loạt phụ kiện nhà thông minh LG phát triển cùng Apple gồm camera an ninh, chuông cửa video và khóa cửa hỗ trợ mở bằng iPhone. (Ảnh: hardwarezone)

Điểm đáng chú ý là các phụ kiện được thiết kế để phối hợp hoạt động thông qua ứng dụng Nhà của Apple, trợ lý ảo Siri và nền tảng LG ThinQ. Chẳng hạn, người dùng có thể thiết lập chế độ chào buổi sáng để hệ thống tự điều chỉnh nhiệt độ trong nhà, đồng thời đưa camera về vị trí phù hợp. Cách kết hợp này giúp giảm thao tác thủ công, cho phép nhiều thiết bị thực hiện các nhiệm vụ liên quan chỉ bằng một lệnh tự động hóa.

Ở nhóm thiết bị an ninh, camera LG hỗ trợ độ phân giải lên đến 2.5K, ghi hình ban đêm có màu trong điều kiện thiếu sáng và nhận diện người, thú cưng hoặc phương tiện. Camera trong nhà có góc quan sát 160 độ cùng cơ chế nghiêng để hỗ trợ bảo vệ quyền riêng tư. Trong khi đó, chuông cửa video sử dụng hai camera, gồm một camera 2.5K phía trước và camera Full HD phía dưới, giúp quan sát khách đến nhà cũng như bưu kiện tại lối vào. Sản phẩm còn hỗ trợ đàm thoại hai chiều và gửi thông báo khi phát hiện hoạt động.

Khóa cửa thông minh LG hỗ trợ nhiều phương thức mở, trong đó có tính năng mở rảnh tay bằng iPhone hoặc Apple Watch tương thích. (Ảnh: 9to5mac)

Một sản phẩm khác thu hút sự chú ý là khóa cửa thông minh Deadbolt, hỗ trợ mở khóa rảnh tay bằng iPhone hoặc Apple Watch tương thích thông qua công nghệ Ultra Wideband (UWB). Ngoài ra, người dùng có thể mở cửa bằng NFC, mã PIN hoặc chìa khóa vật lý. Hệ thống cảm biến tích hợp cũng cho phép theo dõi trạng thái cửa và nhận thông báo qua ứng dụng. Với nhóm điều khiển môi trường, bộ điều chỉnh nhiệt độ có thể điều chỉnh hệ thống sưởi hoặc làm mát theo trạng thái sinh hoạt, kết hợp cảm biến nhiệt độ và độ ẩm để theo dõi nhiều khu vực trong nhà.

Quyền riêng tư cũng là một trong những yếu tố được hai hãng nhấn mạnh. Theo LG, video từ camera và dữ liệu cá nhân trong ứng dụng Nhà được bảo vệ bằng mã hóa đầu cuối. Các thiết bị điều khiển nhiệt độ sử dụng Matter over Thread, hướng đến khả năng kết nối ổn định và tiết kiệm năng lượng. Để sử dụng hệ thống, người dùng cần có một trung tâm điều khiển tương thích như HomePod, HomePod mini hoặc Apple TV 4K, cùng kết nối Wi-Fi. LG chưa công bố giá bán, đồng thời lưu ý tính năng và khả năng tương thích có thể khác nhau tùy sản phẩm và thị trường.