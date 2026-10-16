Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] BMW M760 xDrive 2027 sang nhất, mạnh nhất sẽ thay thế 760i xDrive

Số hóa - Xe

[GALLERY] BMW M760 xDrive 2027 sang nhất, mạnh nhất sẽ thay thế 760i xDrive

Mẫu sedan hạng sang BMW M760 xDrive mới sẽ thay thế 760i xDrive tiền facelift và tạm thời là bản 7 Series cao cấp nhất cho tới khi Alpina siêu sang ra mắt.

Nguyễn Chung
BMW chính thức bổ sung mẫu sedan hạng sang M760 xDrive vào dòng 7 Series nâng cấp giữa chu kỳ (G70 LCI) cho đời xe 2027. Mẫu xe này đánh dấu sự trở lại của khối động cơ V8 4.4L tăng áp kép sản sinh công suất 570 mã lực.
BMW chính thức bổ sung mẫu sedan hạng sang M760 xDrive vào dòng 7 Series nâng cấp giữa chu kỳ (G70 LCI) cho đời xe 2027. Mẫu xe này đánh dấu sự trở lại của khối động cơ V8 4.4L tăng áp kép sản sinh công suất 570 mã lực.
BMW M760 xDrive 2027 sẽ thay thế trực tiếp cho bản 760i xDrive 536 mã lực trước đây. Tên gọi M760 ngay lập tức gây chú ý với những người theo dõi thương hiệu xe sang Đức. Trên thế hệ G12 cũ, biến thể M760i xDrive từng sở hữu động cơ V12 6.6L tăng áp kép công suất 601 mã lực và mô-men xoắn 800Nm.
BMW M760 xDrive 2027 sẽ thay thế trực tiếp cho bản 760i xDrive 536 mã lực trước đây. Tên gọi M760 ngay lập tức gây chú ý với những người theo dõi thương hiệu xe sang Đức. Trên thế hệ G12 cũ, biến thể M760i xDrive từng sở hữu động cơ V12 6.6L tăng áp kép công suất 601 mã lực và mô-men xoắn 800Nm.
Phiên bản 2027 giảm 4 xi-lanh, bỏ ký tự “i” ở cuối tên gọi và đem động cơ V8 trở lại, khi dòng 7 Series nâng cấp ban đầu chỉ ra mắt với các tùy chọn 6 xi-lanh và thuần điện. Thời điểm BMW trình làng bản nâng cấp LCI cho G70 vào tháng 4, dải sản phẩm hoàn toàn thiếu vắng tùy chọn 8 xi-lanh.
Phiên bản 2027 giảm 4 xi-lanh, bỏ ký tự “i” ở cuối tên gọi và đem động cơ V8 trở lại, khi dòng 7 Series nâng cấp ban đầu chỉ ra mắt với các tùy chọn 6 xi-lanh và thuần điện. Thời điểm BMW trình làng bản nâng cấp LCI cho G70 vào tháng 4, dải sản phẩm hoàn toàn thiếu vắng tùy chọn 8 xi-lanh.
Hãng xe Đức khi đó xác nhận một phiên bản V8 M Performance truyền thống sẽ xuất hiện vào năm 2027 thay vì sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid như M5 hay XM. Đáng chú ý, M760 xDrive mới sẽ được phân phối cả ở thị trường Châu Âu, nơi bản 760i tiền nâng cấp chưa từng mở bán.
Hãng xe Đức khi đó xác nhận một phiên bản V8 M Performance truyền thống sẽ xuất hiện vào năm 2027 thay vì sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid như M5 hay XM. Đáng chú ý, M760 xDrive mới sẽ được phân phối cả ở thị trường Châu Âu, nơi bản 760i tiền nâng cấp chưa từng mở bán.
Việc chuyển đổi tên gọi từ 760i sang M760 đưa dòng xe này xếp chung hàng ngũ với M760e xDrive (plug-in hybrid) và i7 M70 xDrive (thuần điện). Chiến lược này giúp 7 Series sở hữu ba biến thể M Performance tương ứng với ba loại cấu hình động cơ khác nhau.
Việc chuyển đổi tên gọi từ 760i sang M760 đưa dòng xe này xếp chung hàng ngũ với M760e xDrive (plug-in hybrid) và i7 M70 xDrive (thuần điện). Chiến lược này giúp 7 Series sở hữu ba biến thể M Performance tương ứng với ba loại cấu hình động cơ khác nhau.
Về thiết kế ngoại thất, M760 xDrive trang bị phần đầu xe thuộc gói M Sport Pro cùng bộ mâm kích thước 22 inch. Phía sau xe xuất hiện cụm ống xả lộ thiên, chi tiết hiếm hoi trên các dòng BMW hiện đại vốn thường giấu ống xả sau cản, kết hợp cùng bộ khuếch tán gió đậm chất thể thao.
Về thiết kế ngoại thất, M760 xDrive trang bị phần đầu xe thuộc gói M Sport Pro cùng bộ mâm kích thước 22 inch. Phía sau xe xuất hiện cụm ống xả lộ thiên, chi tiết hiếm hoi trên các dòng BMW hiện đại vốn thường giấu ống xả sau cản, kết hợp cùng bộ khuếch tán gió đậm chất thể thao.
Xe bổ sung ốp gương đặc trưng M điểm xuyết họa tiết sọc thể thao và huy hiệu M760. Không gian nội thất giữ nguyên tinh thần M Performance với vô-lăng M Sport tích hợp điểm vạch 12 giờ, hệ thống chiếu sáng không gian riêng biệt và giao diện hiển thị M trên nền tảng iDrive X.
Xe bổ sung ốp gương đặc trưng M điểm xuyết họa tiết sọc thể thao và huy hiệu M760. Không gian nội thất giữ nguyên tinh thần M Performance với vô-lăng M Sport tích hợp điểm vạch 12 giờ, hệ thống chiếu sáng không gian riêng biệt và giao diện hiển thị M trên nền tảng iDrive X.
Dù không biến mẫu sedan hạng sang này thành một chiếc M5 trục cơ sở kéo dài, những nâng cấp này đủ để phân biệt phiên bản V8 mạnh nhất của dòng BMW 7 Series so với các biến thể tiêu chuẩn như 740i ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Dù không biến mẫu sedan hạng sang này thành một chiếc M5 trục cơ sở kéo dài, những nâng cấp này đủ để phân biệt phiên bản V8 mạnh nhất của dòng BMW 7 Series so với các biến thể tiêu chuẩn như 740i ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Dù động cơ V12 đã bị khai tử, dòng 7 Series chạy động cơ V8 vẫn chưa dừng lại ở M760 xDrive. BMW ALPINA vừa xác nhận mẫu xe V8 đầu tiên của hãng sẽ phát triển trên nền tảng 7 Series. Với mã hiệu nội bộ G72, sản phẩm của ALPINA hứa hẹn dùng M760 xDrive làm nền tảng kỹ thuật để tinh chỉnh theo hướng tối ưu hóa sự êm ái và sang trọng.
Dù động cơ V12 đã bị khai tử, dòng 7 Series chạy động cơ V8 vẫn chưa dừng lại ở M760 xDrive. BMW ALPINA vừa xác nhận mẫu xe V8 đầu tiên của hãng sẽ phát triển trên nền tảng 7 Series. Với mã hiệu nội bộ G72, sản phẩm của ALPINA hứa hẹn dùng M760 xDrive làm nền tảng kỹ thuật để tinh chỉnh theo hướng tối ưu hóa sự êm ái và sang trọng.
Video: Giới thiệu mẫu xe sedan hạng sang BMW 7 Series Facelift 2027.
Nguyễn Chung
#BMW 7 Series Facelift 2027 mới #giá xe BMW 7 Series Facelift 2027 #BMW M760 xDrive 2027 sang nhất #BMW M760 xDrive 2027 mạnh nhất #giá xe BMW M760 xDrive 2027 #BMW

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT