Xe SUV Mazda CX-8 sẽ về Việt Nam trong tháng 6/2019

Thay vì bổ sung phiên bản 3 hàng ghế cho CX-5, THACO - đơn vị phân phối và lắp ráp chính hãng xe Mazda tại Việt Nam - sẽ mang một mẫu xe hoàn toàn mới, đó là mẫu Mazda CX-8 mới, nằm giữa CX-5 và CX-9. Năm ngoái, THACO đã xác nhận thông tin này nhưng hãng không tiết lộ thời gian cụ thể của việc ra mắt CX-8. Mới đây, thông tin CX-8 sẽ về nước chỉ trong 2 tháng nữa đã được xác nhận. Theo nguồn tin rò rỉ, ban đầu CX-8 sẽ được bán tại Việt Nam dưới hình thức nhập khẩu nguyên chiếc (dự kiến từ Malaysia), sau đó xe sẽ có thể được lắp ráp trong nước. Mazda CX-8 2019 mới được giới thiệu lần đầu tại Nhật Bản vào tháng 09/2017. Sau hơn một năm ra mắt thế giới, mẫu xe này đã chính thức cập bến Malaysia, ra mắt thị trường Đông Nam Á hồi tháng 2/2019. Về ngoại hình, CX-8 2019 mới gây ấn tượng với người nhìn bởi ngoại hình có nét pha trộn giữa hai "người anh em" CX-5 và CX-9. Về thiết kế, nếu so với CX-5 thì mẫu xe này dài hơn 350 mm, nhưng ngắn hơn đàn anh CX-9 95mm. Ngoài ra, chiều rộng 1.840 mm của CX-8 kém hơn CX-9 129 mm, nhưng cùng chung chiều dài cơ sở với CX-9 là 2.930 mm. Được định vị nằm giữa phân khúc của CX-5 và CX-9, xe có 4 phiên bản và chỉ có duy nhất 1 bản sử dụng động cơ diesel. Mazda CX-8 2019 gây ấn tượng với người nhìn bởi ngoại hình có nét pha trộn giữa 2 mẫu xe đi trước. Khách hàng có thể chọn mua giữa hai cấu hình 6 hoặc 7 chỗ. Về thông số kỹ thuật, tất cả các biến thể của mẫu xe SUV Mazda CX-8 nâng cấp gần như giống hệt nhau. Trong đó, cả 4 phiên bản của CX8 đều được trang bị mâm hợp kim kích thước 19 inch, đèn pha LED tự động, đèn sương mù LED, đèn hậu LED... Bên trong nội thất, xe sở hữu hệ tông khoá thông minh bằng nút nhấn Start/Stop, điều hoà tự động 3 vùng độc lập, ghế lái điều khiển 10 hướng, hệ thống thông tin giải trí Mazda Connect (MZD Connect). Một số trang bị an toàn như: 06 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử (Dynamic Stability Control), loạt phanh ABS, EBD, kiểm soát lực kéo và khởi hành ngang dốc (Hill Launch Assist), hệ thống hỗ trợ kiểm soát gia tốc độc quyền của Mazda - G-Vectoring Control (GVC),... Xe được trang bị gói an toàn Mazda i-Activsense gồm: cảnh báo chệch làn đường, giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và cruise control radar hay không. Cả hai phiên bản có 2 lựa chọn 7 và 6 chỗ với cách bố trí (2-2-3) và (2-2-2), trong đó phiên bản 6 chỗ hàng ghế thứ 2 sẽ có bệ tỳ tay trung tâm. CX-8 được bán ra ở Malaysia với 4 phiên bản. Cụ thể, 1 phiên bản chạy dầu sử dụng động cơ SkyActiv-D 4 xi-lanh dung tích 2.2L cho công suất tối đa 188 mã lực tại 4.500 vòng/ phút và mô-men xoắn 450 Nm có được từ 2.000 vòng/ phút, đặc biệt bản động cơ dầu sở hữu hệ dẫn động bốn bánh (AWD) duy nhất trong 4 phiên bản được bán ra ở Malaysia. Ba phiên bản máy còn lại tất cả chúng đều sử dụng cùng một động cơ SkyActiv-G 4 xi-lanh dung tích 2.5L hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất tối đa192 mã lực tại 6.000 vòng/ phút và 257 Nm tại 3.250 vòng/ phút. Sử dụng hệ dẫn động cầu trước (FWD). Tất cả 4 phiên bản động cơ đều sử dụng chung hộp số tự động 6 cấp SkyActiv-Drive.Giá xe Mazda CX-8 chưa được công bố, nhưng với việc bán ra Việt Nam - rất có thể nó sẽ theo chân "các anh em" của mình như; Mazda3 năm 2014, Mazda6 năm 2012 và CX-5 năm 2012 đi vào lắp ráp CKD. Sau khi về nước, CX-8 sẽ gia nhập phân khúc SUV 7 chỗ để cạnh tranh với nhiều cái tên như Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Peugeot 5008 hay Honda CR-V. Video: Chi tiết xe SUV Mazda CX-8 sắp về Việt Nam.

