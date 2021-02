Ý nghĩa 10 loại hoa đẹp chưng trong nhà vào ngày Tết

Là biểu tượng mùa xuân ở miền Bắc, hoa đào rất được ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán. Không những có giá trị trang trí, làm đẹp cho ngôi nhà, mà hoa đào còn mang những ý nghĩa đặc biệt. Đó là niềm tin về một năm mới an lành, hạnh phúc, gia đình yên ấm, thuận hòa. Nếu hoa đào là đặc trưng của miền Bắc thì hoa mai là biểu tượng của mùa xuân ở miền Nam. Hoa mai tượng trưng cho những gì đẹp đẽ thanh tao, đem đến sự may mắn, tài lộc cho gia chủ. Là loài hoa đẹp được chưng nhiều vào dịp tết, hoa ly không những đem đến vẻ đẹp sang trọng, quý phái mà còn tỏa ra mùi thơm rất dễ chịu. Hoa ly có nhiều màu sắc như màu hồng, màu trắng... Nở vào mùa xuân, hoa thủy tiên được nhiều người yêu thích và chọn lựa để chưng vào ngày Tết bởi vẻ đẹp giản dị, thuần khiết. Hoa thủy tiên mang hương thơm dịu nhẹ, làm ngây ngất lòng người. Sẽ thật thiếu sót nếu như bỏ qua hoa lan - loài hoa mang vẻ đẹp sang trọng, thanh cao. Với nhiều màu sắc khác nhau từ trắng, tím, phớt hồng...cùng vẻ đẹp quý phái, hoa lan xứng đáng là một trong những loài hoa đẹp được trang trí trong nhà mỗi dịp xuân về. Được mệnh danh là chúa tể các loài hoa, cũng là biểu tượng của tình yêu bất diệt nên hoa hồng được rất nhiều người yêu thích. Một lọ hoa hồng cắm trong nhà ngày Tết cũng sẽ giúp ngôi nhà tràn đầy sức sống.Hoa đỗ quyên là loài hoa báo xuân với sắc rực rỡ, đem đến không khí vui tươi, làm ấm lòng người mỗi dịp xuân về. Đỗ quyên cây cao trồng chậu đứng hoặc cây thấp thường trưng ở phòng khách hoặc trang trí hành lang. Với ý nghĩa to lớn tượng trưng cho vẻ đẹp, hạnh phúc, tiền tài, đồng tiền được nhiều gia đình chọn chưng trong nhà vào dịp tết đến, xuân về. Mang ý nghĩa thể hiện sự thành đạt, việc bày hoa trạng nguyên ngày Tết vừa giúp trang trí ngôi nhà, vừa thể hiện mong muốn một năm mới thành công và may mắn cho cả gia đình. Hoa cúc màu sắc giản dị nhưng lại có ưu điểm tươi lâu, mang biểu tượng của sự sống, tăng thêm phúc lộc cũng như sự hoan hỉ đến nhà. Màu sắc rực rỡ của những bông cúc khiến không khí xuân thêm ấm áp và tươi vui hơn. Video: Xu hướng chọn đào Tết năm nay. Nguồn: VTV24

