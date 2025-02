VKC Holdings lỗ liên tục, Chủ tịch mua 2 triệu cổ phiếu

Mới đây, thông tin trên Kinh tế Chứng khoán Việt Nam cho biết, ông Thân Xuân Nghĩa - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VKC Holdings (mã chứng khoán: VKC) vừa hoàn tất mua vào 2 triệu cổ phiếu VKC, nâng sở hữu từ 1 triệu cổ phiếu (5,19% vốn điều lệ) lên 3 triệu cổ phiếu (15,56% vốn điều lệ). Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 17/1 đến 7/2/2025.

Tính theo giá thị trường ngày 7/2 là 1.100 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Thân Xuân Nghĩa đã bỏ khoảng 2,2 tỷ đồng để mua thêm 2 triệu cổ phiếu.

Xét về hoạt động kinh doanh, thông tin trên Đầu tư Chứng khoán/Báo Đầu tư cho biết, trong quý IV/2024, VKC Holdings ghi nhận doanh thu đạt 7,33 tỷ đồng, tăng 54,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 22,16 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 37 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do công ty tiếp tục kinh doanh dưới giá vốn.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp của VKC Holdings ghi nhận âm 9,32 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 2,92 tỷ đồng, tức giảm 6,4 tỷ đồng.

Cả năm 2024, VKC Holdings ghi nhận doanh thu đạt 24,87 tỷ đồng, giảm 6,8% so với cùng kỳ, trong khi lỗ sau thuế tăng lên 158,29 tỷ đồng, nới rộng đáng kể so với mức lỗ 88,44 tỷ đồng của năm trước.

Tính đến 31/12/2024, tổng lỗ lũy kế của VKC Holdings tăng lên 463,6 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần vốn điều lệ (200 tỷ đồng). Vốn chủ sở hữu của công ty cũng âm sâu 242,1 tỷ đồng (đầu năm âm 84,1 tỷ đồng). Tổng nợ vay của VKC Holdings lên tới 361,6 tỷ đồng.