Vĩnh Long: Năng lực nhà thầu trúng gói nâng cấp đường huyện 69 hơn 12 tỷ

Ngày 14/4/2025, ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) ký ban hành quyết định số KQ2500045713_2504140858, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng các hạng mục công trình, thuộc dự án Đường Trung Thành Tây - Tân Quới Trung (đường huyện 69).

Theo đó, Công ty TNHH MTV Cường Phát là đơn vị trúng thầu với giá 12,256 tỷ đồng (giá gói thầu 12,286 tỷ đồng), thời gian thực hiện hợp đồng 70 ngày theo hình thức hợp đồng trọn gói, đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Trước đó, gói thầu nêu trên (do Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Covico mời thầu) hoàn thành mở thầu ngày 24/02/2025. Theo biên bản mở thầu, có 4 nhà thầu tham dự. Trong đó, Công ty CP Xây dựng Phúc Hậu, Công ty TNHH Công nghiệp và Xây dựng Nam Việt bị loại do không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm; Công ty CP Xây dựng Phúc Hậu bị loại do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Được biết, dự án Đường Trung Thành Tây - Tân Quới Trung (đường huyện 69) có tổng mức đầu tư hơn 14,452 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách huyện, được UBND huyện Vũng Liêm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 16/01/2025 (quyết định số 107/QĐ-UBND).

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH MTV Cường Phát (địa chỉ: Ấp Đông Hậu, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) hoạt động ngày 30/01/2004; ông Tô Văn Quý là người đại diện pháp luật.

Công ty được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu ngày 17/01/2017, đến thời điểm hiện tại (ngày 15/4/2025), công ty tham gia khoảng 117 gói thầu, trúng 102 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 1.144 tỷ đồng (bao gồm cả gói thầu tham gia với tư cách liên danh). Cụ thể, trúng thầu với vai trò độc lập hơn 879 tỷ đồng; với vai trò liên danh hơn 264 tỷ đồng….

Tại huyện Vũng Liêm, Công ty TNHH MTV Cường Phát tham gia và trúng thầu tuyệt đối 18/21 gói thầu (trong vai trò độc lập) do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vũng Liêm mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 275 tỷ đồng. Điển hình như:

Gói thầu Xây dựng các hạng mục công trình (trừ hạng mục Hệ thống PCCC & CS; Đường dây trung thế và TBA thuộc dự án Trường Tiểu học Trung Thành Đông A, huyện Vũng Liêm, giá trúng thầu 9,598 tỷ đồng, giá gói thầu 9, 649 tỷ đồng (theo quyết định số KQ2500034795_2503110803 ngày 11/03/2025).

Gói thầu xây lắp Gói số 1: Xây dựng các hạng mục công trình (trừ hệ thống PCCC và chống sét; đường dây trung thế và trạm biến áp) thuộc dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao truyền hình huyện Vũng Liêm, Công ty TNHH MTV Cường Phát là nhà thầu duy nhất dự thầu và trúng thầu với giá 70,085 tỷ đồng, giá dự toán gói thầu 70,121 tỷ đồng (theo quyết định số 65/QĐ.BQL ngày 14/07/2023)…

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Cường Phát còn trúng 15/16 gói thầu do Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Covico mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 224 tỷ đồng (bao gồm cả gói thầu tham gia với tư cách liên danh). Điển hình như:

Gói Xây Lắp số 1: Xây dựng các hạng mục công trình (trừ Hệ thống PCCC và chống sét; đường dây trung thế và trạm biến áp) thuộc dự án Trường Mầm non 2, phường 2, thành phố Vĩnh Long, Công ty TNHH MTV Cường Phát trúng thầu với giá 22,007 tỷ đồng, giá gói thầu 23,921 tỷ đồng (theo quyết định số KQ2500026519_2504080950 ngày 08/04/2025 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vĩnh Long).

Gói số 1: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Đường từ cầu Ngã Tư đến đường tỉnh 910, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, Liên danh Công ty TNHH MTV Cường Phát và DNTN xây dựng - thương mại Trang Phượng trúng thầu với giá 35,364 tỷ đồng, giá dự toán gói thầu 35,475 tỷ đồng (theo quyết định số 500/QĐ-BQL ngày 03/11/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh)…