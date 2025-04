Vì sao thanh tra 5 dự án bất động sản ở Quảng Nam?

Mới đây, Báo Đầu tư thông tin Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa có kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của nhà nước tại các dự án khai thác quỹ đất và dự án được nhà nước giao đất để xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm khai thác quỹ đất tại các huyện Phú Ninh, Duy Xuyên, Quế Sơn.

5 dự án đã thanh tra gồm: Dự án Khu phố chợ Chiên Đàn (huyện Phú Ninh) của Công ty CP Địa ốc NewLand Quảng Nam; Dự án Khu Thương mại - Dịch vụ và dân cư Đông Cầu Chìm (do UBND huyện Duy Xuyên làm chủ đầu tư).

Tiếp đó, dự án đầu tư xây dựng nhà ở Mở rộng Khu dân cư số 2 do Công ty TNHH Nhật Huy làm chủ đầu tư; Dự án Khu phố chợ Đông Phú do liên danh Công ty CP Xây dựng và Thương mại 591 và Công ty CP An Thịnh làm chủ đầu tư; Dự án khu dân cư Bà Rén (huyện Quế Sơn).

Dự án Khu phố chợ Đông Phú tại huyện Quế Sơn. (Ảnh: Người lao động).

Theo Người lao động, tại kết luận trên, Thanh tra tỉnh Quảng Nam có chỉ ra nhiều tồn tại, sai phạm trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, tổ chức thực hiện các dự án…

Cụ thể, tại dự án Khu phố chợ Chiên Đàn: Qua kiểm tra 3 gói thầu thi công xây lắp cho thấy việc lập hồ sơ hoàn công, thanh toán chưa phù hợp với thực tế thi công tại một số hạng mục công trình, với tổng số tiền hơn 334 triệu đồng (giá trị sau thuế VAT).

Về thực hiện nghĩa vụ thuế của các đơn vị thực hiện dự án: Công ty TNHH Tổng hợp vật liệu xây dựng Bình Nguyễn thi công hạng mục san nền, nền đường, cây xanh, di dời đường dây trung thế 22KV, cung cấp đất để đắp chưa thực hiện kê khai nộp thuế vãng lai hơn 352 triệu đồng.

Dự án Đông Cầu Chìm: Qua kiểm tra 11 hạng mục công trình, có 5 hạng mục công trình có khối lượng nghiệm thu, thanh quyết toán vượt so với thực tế thi công và phản ánh tại bản vẽ hoàn công hơn 1,28 tỉ đồng.

Dự án Khu dân cư số 2: Lập hồ sơ nghiệm thu xây dựng cơ bản hoàn thành vượt so với khối lượng thực tế thi công đối với các thành phần công việc và dự toán tính vượt so với thiết kế số tiền hơn 296 triệu đồng.

Dự án Khu phố chợ Đông Phú: Qua kiểm tra 8 hạng mục công trình của dự án cho thấy hồ sơ dự án chưa đầy đủ, công tác quản lý hồ sơ chưa chặt chẽ, khoa học dẫn đến gây khó khăn cho công tác kiểm tra; có 5 hạng mục công trình tính toán khối lượng dự toán không đúng, nghiệm thu thanh toán vượt so với khối lượng thi công tổng số tiền hơn 552 triệu đồng.

Các đơn vị thi công hầu hết ở ngoại tỉnh chưa thực hiện kê khai thuế và nộp thuế GTGT vãng lai với tổng số tiền hơn 1,4 tỉ đồng.

Dự án Khu dân cư Bà Rén: Các hạng mục giao thông, san nền, thoát nước, cấp nước: Lập hồ sơ hoàn công, quyết toán vượt so với thực tế số tiền hơn 133 triệu đồng…

Với những sai phạm trên Thanh tra tỉnh Quảng Nam yêu cầu thu hồi nộp ngân sách nhà nước gần 1,8 tỷ đồng từ các đơn vị do chưa thực hiện thuế giá trị gia tăng vãng lai khi thi công xây dựng các dự án. Trong đó, dự án Khu phố chợ Chiên Đàn hơn 352 triệu đồng; dự án Khu phố chợ Đông Phú hơn 1,42 tỷ đồng; dự án Khu dân cư Bà Rén hơn 14 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu giảm trừ giá trị quyết toán tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Trong đó, dự án Khu phố chợ Chiên Đàn hơn 334 triệu đồng; dự án Đông Cầu Chìm hơn 1,28 tỷ đồng; dự án Khu dân cư số 2 hơn 295 triệu đồng; Khu phố chợ Đông Phú hơn 552 triệu đồng; dự án Khu dân cư Bà Rén hơn 133 triệu đồng.