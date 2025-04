TP HCM: Liên danh 2 thành viên trúng thầu chống ngập cụm đường Phạm Hùng

Dự án Chống ngập cụm đường số 318, 320, 332 Phạm Hùng, phường 5, quận 8 được UBND quận 8 TP HCM phê duyệt tại Quyết định số 5408/QĐ-UBND ngày 4/11/2024; tiếp đó, vào ngày 6/12/2024, cơ quan này ban hành Quyết định số 6006/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án trên.

Đến ngày 14/2/2025, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực quận 8 phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu thi công xây lắp theo Quyết định số E2500027462_2502141148.

Một phần Quyết định số KQ2500027462_2503281427. Nguồn MSC.

Hơn 1 tháng sau, ngày 28/3/2025, ông Trần Ngọc Thuận – Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực quận 8 – ký Quyết định số KQ2500027462_2503281427, chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu thi công xây lắp thuộc dự án. Đơn vị trúng thầu là Liên danh xây dựng chống ngập cụm đường quận 8 (Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam Việt - Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Trung Tín), với giá trúng thầu 18,803 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 180 ngày.

Gói thầu được hoàn thành mở đóng thầu ngày 24/2/2025; theo Biên bản mở thầu, gói thầu có giá dự toán 19,388 tỷ đồng; ngoài Liên danh xây dựng chống ngập cụm đường quận 8 còn có Công ty CP đầu tư và xây dựng An Thuận tham dự nhưng trượt thầu do E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT; Công ty CP kỹ thuật - xây dựng Ngũ Thường tham dự nhưng trượt thầu do đánh giá theo quy trình 01, E-HSDT của nhà thầu được xếp hạng thứ 2 và nhà thầu xếp hạng thứ 1 có E-HSDT đã đáp ứng yêu cầu của E-HSMT được duyệt.

Ngoài ra, còn có Công ty TNHH TM DV thi công Xây dựng cầu đường Hồng An tham dự nhưng trượt thầu, do E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT và Công ty TNHH Tiến Thành trượt thầu, do đánh giá theo quy trình 01, E-HSDT của nhà thầu được xếp hạng thứ 3 và nhà thầu xếp hạng thứ 1 có E-HSDT đã đáp ứng yêu cầu của E-HSMT được duyệt.

Nhà thầu quen tại quận 8?

Thành lập từ tháng 4/2009, Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam Việt có trụ sở tại đường Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8, TP HCM, do ông Trần Ngọc Anh Quốc làm đại diện pháp luật. Nhà thầu được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 8/2017.

Tính đến ngày 8/4/2025, nhà thầu đã tham gia 100 gói thầu, trúng 82 gói, chỉ trượt 14 gói, 1 chưa có kết quả và 3 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu 288,163 tỷ đồng, trong đó, trúng độc lập 168,096 tỷ đồng, liên danh 120,066 tỷ đồng (bao gồm tổng giá trị trúng thầu của tất cả các thành viên liên danh).

Nhà thầu từng tham dự và trúng 17/19 gói thầu tại Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Quận 8, với tổng giá trị hơn 112,271 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhà thầu này đặc biệt "có duyên" với Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực quận 8, khi từng trúng 17/19 gói thầu tại đây, với tổng giá trị hơn 112,271 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn là đối tác quen thuộc của nhiều cơ quan như: Khu Quản lý đường thủy nội địa: trúng 17/17 gói, tổng giá trị 29,145 tỷ đồng; Cảng vụ đường thủy nội địa TP HCM: trúng 12/12 gói, tổng giá trị 7,021 tỷ đồng; Trung tâm Quản lý đường thủy: trúng 6/6 gói, tổng giá trị 29,668 tỷ đồng; UBND xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè: trúng 3/3 gói, tổng giá trị 6,029 tỷ đồng.

Gần đây nhất, ngày 27/12/2024, Công ty tiếp tục được UBND xã Nhơn Đức phê duyệt trúng gói thầu thi công thuộc Dự án nâng cấp, cải tạo Hẻm 1564 đường Lê Văn Lương; với giá trị 1,685 tỷ đồng (theo Quyết định số KQ2400561616_2412271135).

Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Trung Tín được thành lập tháng 7/2015, có trụ sở tại đường 52AP, khu phố 2, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM. Đại diện pháp luật là ông Thái Doãn Cường. Nhà thầu được phê duyệt tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 5/2017.

Đến ngày 8/4/2025, doanh nghiệp đã ghi dấu ấn tại 186 gói thầu, trong đó trúng 154, trượt 29, 1 chưa có kết quả và 2 bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt 356,109 tỷ đồng, trong đó độc lập trúng 113,415 tỷ đồng, liên danh đạt 242,693 tỷ đồng (bao gồm tổng giá trị trúng thầu của tất cả các thành viên liên danh).

Doanh nghiệp đặc biệt "nổi bật" ở các gói thầu như: Trung tâm Quản lý đường thủy: trúng 37/37 gói, tổng giá trị 7,842 tỷ đồng; Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ: trúng 33/33 gói, giá trị 7,225 tỷ đồng; Công ty TNHH Thiết kế Giám sát Thi công Xây dựng An Thịnh: trúng 11/11 gói, giá trị 22,111 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đô thị Sài Gòn: trúng 10/10 gói, tổng giá trị 27,276 tỷ đồng; Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị: trúng 7/7 gói, tổng giá trị 1,550 tỷ đồng; Ban QLDA tỉnh Bình Phước: trúng 4/5 gói, tổng giá trị 63,719 tỷ đồng.

Mới đây, ngày 2/4/2025, vượt qua 4 đối thủ, doanh nghiệp được ông Lưu Văn Tấn – Giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức – ký quyết định trúng Gói thầu số 4: Xây lắp thuộc dự án nâng cấp đường Tân Lập 2, phường Hiệp Phú, với giá trị 6,966 tỷ đồng (theo Quyết định số KQ2500044735_2504021512).