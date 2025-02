Masterise Homes chính thức khai trương khu căn hộ hàng hiệu của JW Marriott tại Châu Á

Sáng ngày 25/02/2025, Masterise Homes tổ chức lễ khai trương tòa SEA, Grand Marina, Saigon, tọa lạc tại số 02 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM. Sự kiện đánh dấu việc Khu căn hộ hàng hiệu JW Marriott đầu tiên tại Việt Nam chính thức đi vào hoạt động. Đây cũng là dự án căn hộ hàng hiệu phân khúc đô thị (urban branded residences) đầu tiên của JW Marriott tại khu vực Châu Á –Thái Bình Dương. Buổi lễ khai trương đã chào đón sự hiện diện của các lãnh đạo cấp cao từ Masterise Homes, Marriott International, cùng đại diện từ các đối tác quốc tế.

Nằm ngay chính giữa Grand Marina, Saigon, tòa Sea nổi bật với cấu trúc hình L độc đáo, cao 47 tầng, cùng hệ đèn LED mặt ngoài lấy cảm hứng từ hình ảnh thân cây gòn – loài cây gắn liền với tên gọi "Sài Gòn". Vị trí trực diện sông của tòa Sea cũng giúp các căn hộ JW Marriott tại đây sở hữu tầm nhìn vô giá khi ôm trọn toàn cảnh sông Sài Gòn.

Sảnh chính đẳng cấp với dịch vụ concierge 24/7, mang đến trải nghiệm chuẩn khách sạn JW Marriott.

Được bao quanh bởi các không gian công cộng có cảnh quan tuyệt đẹp, tòa Sea là sự kết hợp hoàn hảo giữa cuộc sống thanh bình bên bờ sông và nhịp điệu sôi động của thành phố. Mọi góc cạnh của tòa tháp đều được định hướng bởi bốn nguyên lý thiết kế: Kiến trúc tráng lệ, Không gian thanh bình, Thiên nhiên cân bằng và Những điểm chạm ấm áp, thể hiện triết lý "Designed for The Whole You" của JW Marriott. Cách tiếp cận này đảm bảo rằng mỗi căn hộ mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp, kết hợp giữa sự sang trọng vượt thời gian và thiết kế tinh tế, mà vẫn hài hòa cân bằng giữa thiên nhiên cùng tiện nghi xa hoa.