Lộ diện nhà cung cấp thiết bị cho BV Đa khoa TW Cần Thơ

Theo thông tin công khai đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), tại Quyết định số KQ2400546898_2502141057 ngày 14/02/2025, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 4: Mua sắm thiết bị thăm dò chức năng. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT, có 6 nhà thầu tham gia cạnh tranh ở 5 phần/lô, tuy nhiên chỉ có 3 nhà thầu trúng 3 phần/lô.

Cụ thể, Công ty TNHH Việt Quang trúng phần/lô Hệ thống holter huyết áp (≥ 08 đầu ghi) với giá 495,6 triệu đồng do hãng MEDITECH Kft sản xuất từ Hungary; Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quốc Tế Vavi trúng Máy điện não có video với giá 993,8 triệu đồng do hãng Cadwell Industries Inc. sản xuất từ Mỹ; Công ty Cổ Phần Thiên Trường trúng Máy đo khúc xạ và độ cong giác mạc tự động do hãng Takagi seiko co., Ltd Tomey Corporation sản xuất từ Nhật Bản có giá 347,5 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Tại Quyết định số KQ2400546889_2502181038 ngày 18/02/2025, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 3: Mua sắm thiết bị điều trị. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT, có 4 nhà thầu tham gia 4 phần lô và đều được phê duyệt trúng.

Theo đó, Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vietmed trúng 1 Dao mổ siêu âm chuyên dùng mổ cắt tạng do Integra LifeSciences (Ireland) Limited sản xuất có giá 3,255 tỷ đồng; Công ty TNHH Thiết Bị Và Vật Tư Y Tế Đông Dương trúng 1 Kính hiển vi phẫu thuật mắt do Takagi Seiko Co., Ltd sản xuất, nguồn gốc từ Nhật Bản có giá 698 triệu đồng; Tổng Công Ty Thiết Bị Y Tế Việt Nam - CTCP trúng 4 Máy gây mê kèm thở với giá 4,558 tỷ đồng do hãng Datex-Ohmeda, Inc (GE Healthcare) sản xuất từ Mỹ; Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Phương Đông trúng 1 Máy lọc máu liên tục có chức năng lọc CO2 do hãng Gambro Dasco S.p.A sản xuất từ Ý có giá 1,5 tỷ đồng.

Ngoài gói thầu vừa trúng, Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vietmed đã từng tham gia và trúng 3 gói thầu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ ở các gói thầu như Gói thầu số 01: Cung cấp 01 máy rửa dụng cụ tự động 02 cửa dung tích ≥350 lít (năm 2021); Gói thầu số 02: Cung cấp 01 máy hấp tiệt trùng 02 cửa dung tích ≥880 lít (năm 2021); Mua sắm phụ kiện thay thế cho đầu camera của hệ thống nội soi khoa Gây mê hồi sức (năm 2023).

Hai gói thầu trên đều thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Mua sắm các thiết bị y tế năm 2024 của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ” do Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phê duyệt tại quyết định 2744/QĐ-BVTWCT ngày 23/09/2024. Tổng mức đầu tư là 53,976 tỷ đồng lấy từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nêu trên gồm 6 gói thầu: Gói 1: Mua sắm 02 máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao ≥ 700 lít (02 cửa); Gói 2: Mua sắm 03 hệ thống X-quang kỹ thuật số; Gói 3: Mua sắm thiết bị điều trị; Gói 4: Mua sắm thiết bị thăm dò chức năng; Gói 5: Mua sắm thiết bị tiêu hoá; Gói 6: Mua sắm thiết bị siêu âm.

Tới thời điểm ngày 21/02/2025, chỉ còn Gói 2: Mua sắm 03 hệ thống X-quang kỹ thuật số đang trong giai đoạn xét thầu. Tại thời điểm hoàn thành mở thầu ngày 11/02/2025, có duy nhất Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Thiên Phong tham gia dự thầu. Doanh nghiệp này đã từng trúng gói thầu Thay thế linh kiện hệ thống chụp cắt lớp vi tính CT 32 lát của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vào tháng 12/2024.