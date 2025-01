Chợ hoa lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp ngày giáp Tết

Chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) từ lâu được biết đến là một trong những chợ đầu mối lớn ở Hà Nội, cung cấp hoa tươi cho nhiều địa phương lân cận. Ảnh: Khánh Huy Vào những ngày cận Tết, cả khu chợ càng trở nên nhộn nhịp, tấp nập rực rỡ sắc màu với nhiều loại hoa được các thương lái tập kết về. Ảnh: Khánh Huy Những ngày cận Tết Nguyên đán, chợ hoa Quảng An đã bắt đầu họp từ 9 - 10 giờ tối để phục vụ khách mua lẻ. Ảnh: Khánh Huy Những tiểu thương chở từng xe hoa tươi vào chợ bán. Ảnh: Khánh Huy Những cành đào Nhật Tân nhỏ có giá dao động từ 100.000 - 300.000 đồng/cành. Ảnh: Khánh Huy Những chậu mai bonsai cũng được bày bán. Ảnh: Khánh Huy Vào những ngày giáp Tết, cả khu chợ càng trở nên nhộn nhịp, đông đúc, rực rỡ sắc màu với rất nhiều loại hoa được các thương lái tập kết về. Ảnh: Sức khỏe đời sống Hoa tại chợ Quảng An có nhiều chủng loại, màu sắc và được đánh giá đẹp và tươi hơn các chợ khác trong thành phố. Ảnh: Sức khỏe đời sống Các cửa hàng bày bán đa dạng các loại hoa như: Đào, hồng, ly, cúc, đồng tiền, lan, thanh liễu, tulip, cẩm tú cầu, tuyết mai... phục vụ cho không chỉ khách buôn mà còn cho cả khách lẻ đến tham quan và mua sắm. Ảnh: Sức khỏe đời sống Không khí tấp nập, đông vui tại chợ Quảng An những ngày cuối năm. Ảnh: Sức khỏe đời sống

