Cherry nhập khẩu “rẻ chưa từng thấy”, chị em thi nhau mua

Những ngày gần đây, tại các chợ truyền thống và online, cherry Chile được rao bán nhiều với mức giá "rẻ giật mình", chỉ từ 120.000 - 250.000 đồng/kg, tùy loại.

Trong khi đó, trước Tết, loại quả này giá dao động từ 200.000-350.000 đồng/kg (tùy kích cỡ).

Chị Ngọc Trâm (tiểu thương kinh doanh trái cây ở Hà Nội) cho biết đang bán cherry Chile với giá chỉ 59.000 đồng/500g, tương đương khoảng 120.000 đồng/kg. Chị Trâm cho biết, giá cherry chưa bao giờ rẻ như vậy.

Không chỉ giá rẻ, người bán hàng còn mô tả những trái cherry giòn, ngọt, đậm vị.

Cherry Chile có giá rẻ bất ngờ. Ảnh chụp màn hình

Một người bán hàng khác trên Facebook rao bán cherry Chile với giá 139.000 đồng/kg. Người này cho biết, những trái cherry nhỏ, size 26 nhưng ngon, ngọt.

Do giá rẻ nên nhiều chị em tranh thủ đặt mua. Vừa đặt mua 2kg cherry Chile với giá 145.000 đồng/kg, chị Tuyết (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: "Cherry vốn là loại quả xa xỉ với nhiều người khi giá luôn ở mức cao. Nhưng gần đây, lần đầu tiên tôi thấy giá cherry chỉ còn hơn 100.000 đồng mỗi kg nên tranh thủ mua về cho cả nhà thưởng thức".

Chị Tuyết cho rằng, những trái cherry giá rẻ này có vị na ná mận Tây Bắc, thậm chí là nhạt nhẽo hơn.

Giá rẻ, cherry Chile được nhiều người đặt mua. Ảnh: Facebook

Lý giải về đợt cherry giá rẻ này, các đầu mối nhập khẩu cho biết, cherry Chile năm nay được mùa và nhập khẩu bằng đường tàu biển nên chi phí rẻ hơn. Ngoài ra, tùy kích cỡ và độ tươi, giá bán cherry cũng khác nhau.

Ngoài ra, sự cố 1.300 container cherry Chile bị chậm hành trình đến Trung Quốc tiêu thụ mùa Tết cũng khiến giá cherry giảm sâu.