Cấp nước Sài Gòn: Cty Đan Vĩ trúng gói thi công gần 5 tỷ

Vượt 4 đối thủ, trúng thầu

Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 15/10/2024, Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV có Quyết định số 2277/QĐ-TCT-KHĐT phê duyệt báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng Lắp đặt tuyến ổng D400mm băng cầu Long Kiểng phối hợp dự án “Xây dựng mới cầu Long Kiểng”, huyện Nhà Bè và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Tiếp đó, ngày 19/11/2024, đơn vị này có Quyết định số 2572/QĐ-TCT-KHĐT phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình thuộc dự án trên.

Một phần Quyết định số 351/QĐ-TCT-KHĐT. Nguồn MSC.

Đến ngày 4/3/2025, ông Trần Quang Minh – TGĐ Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV ký Quyết định số 351/QĐ-TCT-KHĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình thuộc Dự án lắp đặt tuyến ống D400mm băng cầu Long Kiểng phối hợp dự án “Xây dựng mới cầu Long Kiểng”, huyện Nhà Bè; cho đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Đan Vĩ (Công ty Đan Vĩ); với giá 4,899 tỷ đồng; thời gian thực hiện gói thầu 60 ngày.

Gói thầu được hoàn thành mở đóng thầu ngày 6/12/2024; theo Biên bản mở thầu, có 5 nhà thầu tham gia đấu gói thầu trên. Cụ thể, ngoài Công ty Đan Vĩ còn có các nhà thầu tham dự nhưng trượt thầu như: Công ty TNHH MTV TM DV xây dựng An Duy trượt thầu do E-HSDT không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nên không được xem xét đánh giá các bước tiếp theo; Công ty TNHH xây dựng TM DV Nguyên Ngọc trượt thầu do E-HSDT không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự.

Ngoài ra, còn có nhà thầu Công ty TNHH SX TM Vận tải Xây dựng Thành Công và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Minh Trung tham dự nhưng trượt thầu do E-HSDT không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm nên không được xem xét đánh giá bước tiếp theo.

Trúng nhiều gói thầu tại các doanh nghiệp ngành nước

Công ty TNHH Đan Vĩ được thành lập tháng 4/2004; có trụ sở đăng ký kinh doanh tại phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP HCM; do ông Trần Sỹ Nam là người đại diện pháp luật.

Nhà thầu tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 8/2015, theo ghi nhận, đến ngày 7/3/2025, đã tham gia 125 gói thầu, trong đó trúng 52 gói, trượt 65 gói, 5 chưa có kết quả, 3 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 510,762 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 270,745 tỷ đồng; với vai trò liên danh: 240,017 tỷ đồng (bao gồm tổng giá trị trúng thầu của tất cả các thành viên liên danh).

Nhà thầu thường tham dự và trúng thầu tại các doanh nghiệp ngành nước như: Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (trúng 13/25 gói thầu, tổng giá trị hơn 186,392 tỷ đồng, hiện nhà thầu còn có 2 gói thầu chưa có kết quả); Công ty CP cấp nước Trung An (trúng 5/11 gói thầu, tổng giá trị 30,506 tỷ đồng); Chi nhánh Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV – Xí nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn TP HCM (trúng 5/9 gói thầu, tổng giá trị 42,548 tỷ đồng); Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn (trúng 3/4 gói thầu, tổng giá trị 21,061 tỷ đồng); Công ty CP cấp nước Nhà Bè (trúng 3/4 gói thầu, tổng giá trị 18,373 tỷ đồng); Công ty CP cấp nước Tân Hòa (trúng 2/2 gói thầu, tổng giá trị 19,388 tỷ đồng).

Trụ sở Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV. Ảnh website TCty.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn trúng nhiều gói thầu tại các tỉnh, thành như: Công ty CP cấp thoát nước Long An (trúng 2/4 gói thầu, tổng giá trị 10,715 tỷ đồng); Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh (trúng 4/4 gói thầu, tổng giá trị 88,803 tỷ đồng); Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk (trúng 1/2 gói thầu, tổng giá trị 9,440 tỷ đồng).

Mới đây, nhà thầu được ông Trần Quang Minh - TGĐ Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV phê duyệt trúng gói thầu cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình, thuộc dự án đầu tư lắp đặt bổ sung trụ nước chữa cháy trên tuyến ống cấp 3 địa bàn Công ty CP cấp nước Tân Hòa (Đợt 2); với giá trúng thầu 7,702 tỷ đồng (theo Quyết định số 2921/QĐ-TCT-KHĐT ngày 31/12/2024).