Biệt phủ 1.600m2 khiến nhiều đại gia mê mẩn của Hoàng Mập

Hoàng Mập được biết đến là một diễn viên hài, cùng thời với Việt Hương, Cao Minh Đạt...Những năm gần đây, Hoàng Mập còn nổi tiếng trong vai trò đạo diễn, nhà sản xuất phim...Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi Hoàng Mập sở hữu căn biệt phủ có diện tích 1.600 m2 tại Đồng Nai, và phải 3 năm mới hoàn thành. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi Biệt phủ của Hoàng Mập tràn ngập cây xanh và đều do chính nam danh hài cùng người thân trong nhà tự tay trồng, chăm sóc, vun xới. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi Những lúc căng thẳng, mệt mỏi, Hoàng Mập về biệt phủ ở Đồng Nai để cân bằng cảm xúc và nạp năng lượng cho mình. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi Hoàng Mập còn đầu tư hồ cá Koi trị giá khoảng 5 tỷ đồng trong khuôn viên biệt phủ. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi Căn nhà chính trong biệt phủ của Hoàng Mập là “xác” một ngôi nhà cổ hơn 100 năm tuổi ở Nam Định. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi Theo tiết lộ của danh hài Hoàng Mập, căn nhà xưa nguyên gốc được mang từ Nam Định vào Đồng Nai từ viên ngói, viên gạch đến rường, cột, gạch...Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi Trong ngôi nhà cổ này, Hoàng Mập bày hàng trăm cổ vật, tượng Phật quý giá do anh kỳ công sưu tầm. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi Vừa qua, Hoàng Mập cùng gia đình đón Tết ấm cúng và an yên trong căn biệt phủ ở Đồng Nai. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi Gia đình nam danh hài dọn dẹp nhà cửa, trưng hoa, trưng bánh trái rồi cùng nhau gói bánh Tét, thức đón giao thừa. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi Căn nhà rực rỡ các loại hoa như mai, đào...Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi Các không gian trong nhà đều mang nét hoài cổ, gần gũi thiên nhiên. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi Khán giả ngỡ ngàng trước sự đầu tư của Hoàng Mập dành cho ngôi biệt phủ. Ảnh: FB Hoàng Minh BùiCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

Hoàng Mập được biết đến là một diễn viên hài, cùng thời với Việt Hương, Cao Minh Đạt...Những năm gần đây, Hoàng Mập còn nổi tiếng trong vai trò đạo diễn, nhà sản xuất phim...Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi Hoàng Mập sở hữu căn biệt phủ có diện tích 1.600 m2 tại Đồng Nai, và phải 3 năm mới hoàn thành. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi Biệt phủ của Hoàng Mập tràn ngập cây xanh và đều do chính nam danh hài cùng người thân trong nhà tự tay trồng, chăm sóc, vun xới. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi Những lúc căng thẳng, mệt mỏi, Hoàng Mập về biệt phủ ở Đồng Nai để cân bằng cảm xúc và nạp năng lượng cho mình. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi Hoàng Mập còn đầu tư hồ cá Koi trị giá khoảng 5 tỷ đồng trong khuôn viên biệt phủ. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi Căn nhà chính trong biệt phủ của Hoàng Mập là “xác” một ngôi nhà cổ hơn 100 năm tuổi ở Nam Định. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi Theo tiết lộ của danh hài Hoàng Mập, căn nhà xưa nguyên gốc được mang từ Nam Định vào Đồng Nai từ viên ngói, viên gạch đến rường, cột, gạch...Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi Trong ngôi nhà cổ này, Hoàng Mập bày hàng trăm cổ vật, tượng Phật quý giá do anh kỳ công sưu tầm. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi Vừa qua, Hoàng Mập cùng gia đình đón Tết ấm cúng và an yên trong căn biệt phủ ở Đồng Nai. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi Gia đình nam danh hài dọn dẹp nhà cửa, trưng hoa, trưng bánh trái rồi cùng nhau gói bánh Tét, thức đón giao thừa. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi Căn nhà rực rỡ các loại hoa như mai, đào...Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi Các không gian trong nhà đều mang nét hoài cổ, gần gũi thiên nhiên. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi Khán giả ngỡ ngàng trước sự đầu tư của Hoàng Mập dành cho ngôi biệt phủ. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi Cận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường