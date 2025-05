Biết gì về Công ty Long Gia An vừa bị phạt nửa tỷ đồng?

Mới đây, thông tin trên báo Tiền Phong cho biết UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có ban hành quyết định số1185/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính 500 triệu đồng đối với Công ty TNHH Long Gia An.

Nguyên nhân, Công ty TNHH Long Gia An đã thực hiện chuyển nhượng đất dự án Khu dân cư Gia An tại xã Long Tân, huyện Long Đất khi không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Quyết định xử phạt hành chính của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với Công ty TNHH Long Gia An. (Ảnh: Người lao động).

Theo tờ Người lao động, ngoài bị phạt tiền, Long Gia An còn bị đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản đối với dự án Khu dân cư Gia An trong thời hạn 4 tháng 15 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt.

Về Công ty TNHH Long Gia An, trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết, công ty được thành lập vào ngày 28/05/2020, có địa chỉ tại 517 đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính của doanh nghiệp này là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật công ty là bà Nguyễn Thị Nguyệt.

Phối cảnh dự án Khu dân cư Gia An (tên gọi khác là Gia An Lakeside).

Công ty TNHH Long Gia An là chủ đầu tư Khu dân cư Gia An (tên gọi khác là Gia An Lakeside) tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ (nay là huyện Long Đất). Dự án có quy mô 3,44 ha, gồm 213 sản phẩm đất nền.

Trên một số trang mua bán bất động sản chào mời, giá bán đất nền Gia An Lakeside dự kiến từ 10 triệu đồng/m2; lô nhà phố 100m2 có giá bán từ 1 tỷ đồng/lô; lô biệt thự 120m2 có giá bán từ 1,2 tỷ đồng/lô...