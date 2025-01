10 loài hoa Tết mang may mắn, hút tài lộc cả năm

Đào, mai đã trở thành biểu tượng quen thuộc của ngày Tết, người ta thường nói thấy hoa đào, hoa mai là thấy tết. Hoa Đào còn là biểu tượng cho sự đổi mới và sức sinh sôi phát triển mạnh mẽ. Theo phong thủy Hoa Đào có thể trị bách quỷ nên khi đón năm mới ta thường thấy các gia đình hay trồng đào trước cửa nhà. Ảnh: Internet Cùng với hoa đào, hoa mai là loài hoa Tết không thể thiếu, đặc biệt ở miền Nam. Hoa mai vàng rực rỡ tượng trưng cho sự giàu có, phú quý. Ảnh: Internet Hoa Tết may mắn, hút tài lộc còn có hoa ly. Đây là loài hoa tượng trưng cho sự thịnh vượng, sung túc, hạnh phúc. Với các màu sắc ngọt ngào, loài hoa này sẽ là điểm nhấn cho không gian của bạn. Ảnh: Internet Hoa đồng tiền với những cánh hoa tròn đầy, màu sắc tươi tắn tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc. Loài hoa này rất được ưa chuộng trong ngày Tết. Ảnh: Internet Trong phong thủy hoa cúc là loài hoa tượng trưng cho sự hoan hỉ, tăng thêm phúc lộc, sự hiếu thảo, lòng cao thượng và trường tồn... Vì thế bạn nên đặt những chậu hoa cúc nhỏ ở những nơi có nhiều ánh sáng để hoa nở rực rỡ và thêm nhiều may mắn vào dịp năm mới. Ảnh: Internet Theo phong thuỷ hoa cát tường mang đến sự may mắn, vượng tài, tài lộc cho gia chủ. Ảnh: Internet Hoa phong lan được nhiều gia đình ưa chuộng để bày trong nhà đặc biệt là vào dịp lễ Tết. Người ta tin rằng một chậu lan trong nhà vào dịp Tết sẽ mang đến cho gia chủ sự giàu sang, khang thịnh trong năm đó. Ảnh: Internet Hoa lay ơn hay còn gọi nhanh là hoa dơn cũng được người Việt lựa chọn vào dịp Tết. Nhiều người tin rằng loài hoa này biểu tượng cho may mắn, phát tài. Trong phong thủy, hoa lay ơn còn được gọi là lan kiếm, có thể trừ tà, xua đuổi những điềm xấu. Ảnh: Internet Hoa hồng là một loại hoa đẹp đại diện cho tình yêu, có hương thơm, có vẻ đẹp quyến rũ, trưng hoa hồng ngày Tết làm cho không gian trở lên sang trọng. Ảnh: Internet Sẽ vô cùng thiết sót nếu nhắc tới hoa ngày Tết mà thiếu mất nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân với nhiều chồi non trên thân cây, được xem là tượng trưng cho sự thịnh vượng nên được rất nhiều gia đình lựa chọn mua về nhà dịp đầu năm mới. Ảnh: Internet

