Khối tài sản đáng mơ ước của MC Khánh Vy ở tuổi 26

Kinh doanh

Khối tài sản đáng mơ ước của MC Khánh Vy ở tuổi 26

Ở tuổi 26, MC Khánh Vy khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu bất động sản, xe tiền tỷ nhờ sự cần mẫn, kỷ luật và thông minh. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Không chỉ nổi tiếng với khả năng nói nhiều thứ tiếng và phong cách dẫn tự nhiên, truyền cảm trên truyền hình, MC Khánh Vy còn sở hữu khối tài sản nhiều người ao ước. Ảnh: VTV
Khánh Vy tốt nghiệp loại giỏi ngành Quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao rồi bén duyên với truyền hình. Từ năm 2021, MC Khánh Vy trở thành gương mặt quen thuộc của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” trên VTV3. Ảnh: FB Khánh Vy
Tuy nhiên, ít ai biết, Khánh Vy bắt đầu kiếm tiền từ năm học lớp 3, với vai trò MC thiếu nhi và nhận cát-xê chỉ 50.000 đồng mỗi số. Ảnh: FB Khánh Vy
Hiện tại, nguồn thu chính của Khánh Vy hiện nay đến từ nghề dẫn chương trình song ngữ. Nhờ khả năng tiếng Anh lưu loát, MC Khánh Vy thường xuất hiện trong các sự kiện quốc tế. Ảnh: FB Khánh Vy
Bên cạnh đó, Khánh Vy còn làm KOL – đại sứ thương hiệu, sáng tạo nội dung trên YouTube, TikTok. Ảnh: FB Khánh Vy
Ngoài ra, MC "Đường lên đỉnh Olympia" còn có thêm nguồn thu từ việc viết sách, đầu tư bất động sản và chứng khoán...Ảnh: FB Khánh Vy
Nhờ sự cần mẫn, kỷ luật và thông minh trong cách quản lý hình ảnh, tài chính, Khánh Vy đã tích lũy khối tài sản đáng kể ở tuổi còn rất trẻ. Ảnh: FB Khánh Vy
Năm 19 tuổi, MC Khánh Vy tự mua chiếc ô tô đầu tiên. Một năm sau, cô mua đất tặng bố mẹ ở quê nhà Nghệ An. Ảnh: FB Khánh Vy
Hiện tại, ở tuổi 26, MC Khánh Vy sở hữu chiếc xe thuộc thương hiệu cao cấp có giá gần 4 tỷ đồng. Ảnh: FB Khánh Vy
Chưa hết, MC Khánh Vy còn sở hữu ít nhất hai bất động sản tại Hà Nội và TP HCM. Căn hộ rộng khoảng 100m2 mang phong cách hiện đại, là nơi sinh sống chính của Khánh Vy tại Hà Nội. Ảnh: chụp màn hình
Căn còn lại được nữ MC mua vào đầu năm 2023 tại TP HCM để thuận tiện cho công việc. Ảnh: FB Khánh Vy
Khánh Vy cũng sở hữu nhiều món đồ đến từ các thương hiệu lớn như Dior, Chanel, Louis Vuitton...Ảnh: FB Khánh Vy
Dù vậy, Khánh Vy hiếm khi khoe tài sản cá nhân. Trái lại, nữ MC sống tiết kiệm, đầu tư cho học hỏi và công việc. Ảnh: FB Khánh Vy
