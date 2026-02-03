Hà Nội

Khoáng vật vàng rực rỡ, được coi là món quà từ Mặt trời

Giải mã

Khoáng vật vàng rực rỡ, được coi là món quà từ Mặt trời

Mang sắc vàng của ánh mặt trời, khoáng vật heliodor cuốn hút con người bằng vẻ đẹp tinh khiết và câu chuyện địa chất lâu đời.

T.B (tổng hợp)
Tên gọi mang ý nghĩa “món quà của Mặt Trời”. Heliodor có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ, trong đó “helios” nghĩa là Mặt Trời và “doron” nghĩa là món quà, phản ánh trực tiếp màu vàng rực rỡ đặc trưng của khoáng vật này. Ảnh: ebayimg.com.
Thuộc họ beryl cùng với ngọc lục bảo và aquamarine. Về mặt khoáng vật học, heliodor là một biến thể của beryl, chung họ với những loại đá quý nổi tiếng như emerald hay aquamarine, nhưng khác biệt ở màu vàng đến vàng lục. Ảnh: mardanifineminerals.com.
Màu sắc hình thành từ nguyên tố sắt. Sắc vàng của heliodor chủ yếu do sự hiện diện của ion sắt trong cấu trúc tinh thể, với cường độ màu thay đổi tùy theo hàm lượng và trạng thái oxy hóa của sắt. Ảnh: nobbier.com.
Có độ cứng cao, phù hợp chế tác trang sức. Heliodor đạt độ cứng khoảng 7,5–8 trên thang Mohs, đủ bền để được cắt mài thành nhẫn, mặt dây chuyền hay bông tai mà không quá lo trầy xước. Ảnh: etsystatic.com.
Tinh thể thường hình lăng trụ sáu cạnh rõ nét. Giống các loại beryl khác, heliodor kết tinh thành các lăng trụ sáu cạnh kéo dài, bề mặt sắc nét, tạo nên vẻ đẹp hình học rất được giới sưu tầm ưa chuộng. Ảnh: etsystatic.com.
Phân bố ở nhiều khu vực địa chất đặc biệt. Heliodor được tìm thấy tại Brazil, Namibia, Madagascar, Nga và Ukraine, thường gắn liền với các mạch pegmatit giàu khoáng chất hiếm. Ảnh: crystal-information.com.
Được ưa chuộng trong giới sưu tầm và phong thủy. Ngoài giá trị trang sức, heliodor còn được xem là biểu tượng của năng lượng tích cực, sự lạc quan và trí tuệ, nên thường xuất hiện trong các bộ sưu tập đá phong thủy. Ảnh: etsystatic.com.
Là khoáng vật kết hợp giữa khoa học và thẩm mỹ. Heliodor vừa mang giá trị nghiên cứu về địa chất, vừa hấp dẫn bởi vẻ đẹp tự nhiên, trở thành cầu nối giữa khoa học khoáng vật và nghệ thuật chế tác đá quý. Ảnh: etsystatic.com.
T.B (tổng hợp)
