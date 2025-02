Vị kỹ sư "linh hồn" của Nvidia... tỷ phú Jensen Huang phải kiêng nể

Tờ WSJ nhận định, Nvidia từng gặp phải một vấn đề lớn. Các quan chức Mỹ vào năm 2022 đã bắt đầu hạn chế những gì công ty chip có thể bán cho Trung Quốc, khi đó chiếm 1/5 doanh số của công ty. Ảnh: Gen AI Vẫn muốn kiếm tiền trại Trung Quốc, CEO Jensen Huang đã nhờ đến sự trợ giúp của một kỹ sư tên là Jonah Alben. Alben đã đưa ra câu trả lời là lấy sản phẩm hàng đầu, giảm hiệu suất, để đáp ứng các quy định của Mỹ. Hai tháng sau, Nvidia bắt đầu tiếp thị con chip đã sửa đổi cho khách hàng Trung Quốc. Ảnh: WSJ Alben, 51 tuổi, là người đứng đầu bộ phận kỹ thuật của sản phẩm hot nhất thế giới: Chip máy tính cho trí tuệ nhân tạo. Để dễ hình dung về tầm quan trọng của Alben, hãy tưởng tượng nếu Nvidia là KFC, thì ông sẽ là người phụ trách mảng gà rán. Ảnh: WSJ "Nvidia sẽ không phải là Nvidia nếu không có Jonah", Leo Tam, nhà khoa học nghiên cứu cấp cao tại Nvidia cho biết. "Ông ấy quan trọng với công ty như Jensen vậy". Ảnh: Gen AI Công việc này đưa Alben vào trung tâm của cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung: Tại đó, các công ty khởi nghiệp Trung Quốc như DeepSeek thách thức các công ty dẫn đầu ngành tại Mỹ bằng cách sử dụng chip do Nvidia sản xuất cho Trung Quốc. Ảnh Gen AI

Alben lãnh đạo khoảng 1.000 kỹ sư với tư cách là người đứng đầu lâu năm của công ty về kỹ thuật cho các đơn vị xử lý đồ họa. Trong đó có sự xuất hiện của một số tiến sĩ thông minh nhất thế giới, trong khi Alben chỉ dừng lại ở bằng thạc sĩ. Ảnh: NvidiaAlben có được kỹ năng này nhờ kinh nghiệm nhiều năm làm một gã gầy gò ra lệnh cho tám người đàn ông to gấp đôi mình. Khi theo học tại Stanford vào những năm 1990, Alben đã giữ vai trò là người lái thuyền. Ông có một chiến thuật đã đẩy người chèo thuyền đến giới hạn của họ. Ảnh: Boat BeamLuật chèo thuyền quy định rằng những người lái thuyền có cân nặng dưới 125 pound phải bù vào sự chênh lệch bằng cách mang theo bao cát trên thuyền. Nhưng Alben, người nặng 117 pound, đã uống 8 pound nước đến khi cân và, trước khi cuộc đua bắt đầu, anh ấy đã ...đi tiểu hết ra ngoài. Ảnh: WMC

Alben lớn lên ở Schenectady, New York, đã mang kinh nghiệm của mình tại Stanford đến Nvidia vào năm 1997. Ông đã tạo được ấn tượng nhanh chóng. "Trong 20 năm nữa, tôi hy vọng mình sẽ làm việc cho Jonah", Huang nói tại một cuộc họp nhân viên vào những ngày đầu của Alben. Ảnh: ywca Có lần, khi một chip đồ họa đang trong quá trình phát triển không hiển thị phim đúng cách, Alben đã đến và nói: 'Chúng ta hãy xem xét từng dòng mã một', cái này có tác dụng gì? Cái kia có tác dụng gì?” Cuối cùng, nhóm đã giải quyết được vấn đề mà không gây ra tình huống xấu nhất: Sửa chữa phần cứng. Ảnh: Nvidia



Sự chú ý đến các chi tiết kỹ thuật cũng được Huang hết sức coi trọng. Lý thuyết của ông là các giám đốc điều hành công ty phải đắm mình vào nghiên cứu tiên tiến để hiểu được thị trường đang hướng đến đâu. Ông đã nói: "Cố gắng tìm ra tương lai sẽ như thế nào". Ảnh: X Chip Nvidia ban đầu được thiết kế để tạo đồ họa trong trò chơi điện tử và các chương trình khác. Sau đó, vào đầu những năm 2010, công ty nhận ra những loại chip này cũng lý tưởng để đào tạo AI và giải quyết các vấn đề mới - điều này khiến ngay cả Alben cũng ngạc nhiên. Ảnh: Gen AI Ông cho biết ông ám ảnh khi nhận ra con chip mà ông đang thiết kế có tiềm năng lớn hơn tưởng tượng khi một nhà nghiên cứu sử dụng card đồ họa để mô phỏng cách mũi người ngửi. “Không có nhân viên bán hàng nào của Nvidia từng gọi điện cho nhà nghiên cứu đó để cố gắng bán GPU cho anh ta vì điều đó”. Ảnh: Heise

Mời độc giả xem thêm video: Làm thế nào chế tạo một con chip.