Trải nghiệm robot taxi tại Trung Quốc, vì sao du khách hoảng hồn?

Sophia Tung, một kỹ sư từ San Francisco, đã có trải nghiệm không mấy suôn sẻ với robot taxi Apollo Go của Baidu tại Thâm Quyến. (Ảnh: YouTube/Sophia Tung) Việc đặt xe gặp nhiều khó khăn do ứng dụng yêu cầu xác thực hộ chiếu và chỉ có thể đón tại các điểm quy định. (Ảnh: Plataforma Media) Tung phải mất hàng giờ chờ đợi và thử lại vào ngày hôm sau mới có thể gọi được xe. (Ảnh: Kr Asia) Dù được quảng bá là xe tự hành, nhưng chuyến đi của cô vẫn có một tài xế an toàn ngồi bên trong. (Ảnh: Đời sống pháp luật) Hệ thống tự hành hoạt động thiếu ổn định khi xe phanh gấp, chuyển làn đột ngột và nhận diện sai đối tượng trên đường. (Ảnh: Đời sống pháp luật) Trong một số tình huống nguy hiểm, tài xế phải can thiệp để tránh va chạm với phương tiện khác. (Ảnh: Đời sống pháp luật) Những trải nghiệm này khiến Tung cảm thấy bất an, say xe và không muốn thử lại dịch vụ. (Ảnh: YouTube/Sophia Tung) Sự cố của Apollo Go đặt ra câu hỏi về độ an toàn của xe tự hành và cho thấy công nghệ này vẫn cần nhiều cải tiến. (Ảnh: TechCentral.ie)

