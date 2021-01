Thiều Bảo Trâm xuất hiện mạnh mẽ trong TikTok của Linh Ngọc Đàm

Mạng xã hội đang không ngừng xôn xao về nghi vấn cặp đôi Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm rạn nứt vì "người thứ ba". Nguồn cơn bắt đầu từ việc Thiều Bảo Trâm đã mở một bữa tiệc nhỏ cùng hội chị em thân thiết gồm: Linh Ngọc Đàm, Xoài non và Tùng Maru. Tại đó, nữ ca sĩ chụp hình chiếc bánh kem với dòng chữ "Be Happy Sister" (Tạm dịch là: Vui vẻ nhé chị gái). Hội bạn cũng chia sẻ lại story kèm lời động viên nữ ca sĩ bằng những chú thích như: "Nhân quả sẽ đến sớm thôi trà xanh”, "Hạnh phúc trong tương lai nhé chị mình ơi", Đàm tổng còn gay gắt: "Nghiệp sẽ quật đứa nào làm chị buồn". Tuy cả Xoài Non và Linh Ngọc Đàm đã xóa story đó nhưng dân mạng đã nhanh tay chụp lại màn hình và chia sẻ với tốc độ chóng mặt và trở thành đề tài bàn luận của cộng đồng mạng Việt từ đêm qua cho tới sáng nay. Cư dân mạng cho rằng, động thái này của Linh Ngọc Đàm và Xoài Non ám chỉ người chị thân thiết đang buồn vì có người thứ 3 chen vào chuyện tình cảm. Xoài Non, Linh Ngọc Đàm là những chị em thân thiết của Thiều Bảo Trâm. Thậm chí, Thiều Bảo Trâm từng xuất hiện trong các clip Tik Tok của Linh Ngọc Đàm. Trong video TikTok của Linh Ngọc Đàm, Thiều Bảo Trâm xuất hiện vô cùng mạnh mẽ và cá tính. Nữ ca sĩ nhận được không ít lời khen về nhan sắc xinh đẹp, thân hình nóng bỏng và làn da trắng không tì vết của mình. Thiều Bảo Trâm và Linh Ngọc Đàm không ít lần xuất hiện cùng nhau khiến các fan vô cùng thích thú. Thiều Bảo Trâm từng bóc phốt nữ streamer ăn mặc quá xuề xòa khi đi chơi. Không kém cạnh, Đàm Tổng cũng "tố ngược" nữ ca sĩ đi ăn thôi mà lên đồ như đi Fashion Week khiến cư dân mạng được dịp cười bò. Chính vì sự thân thiết này, không quá ngạc nhiên khi thấy cô nàng streamer lên tiếng bức xúc khi người chị thân thiết gặp chuyện buồn. Nhiều fan còn tinh ý nhận ra, Thiều Bảo Trâm đã unfollow Sơn Tùng trên Instagram. Dù chưa một lần công khai nhưng hầu hết các fan của Sơn Tùng đều đoán già đoán non về mối quan hệ với Thiều Bảo Trâm. Thông tin có người thứ ba chen chân vào mối quan hệ này đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Mạng xã hội đang không ngừng xôn xao về nghi vấn cặp đôi Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm rạn nứt vì "người thứ ba". Nguồn cơn bắt đầu từ việc Thiều Bảo Trâm đã mở một bữa tiệc nhỏ cùng hội chị em thân thiết gồm: Linh Ngọc Đàm, Xoài non và Tùng Maru. Tại đó, nữ ca sĩ chụp hình chiếc bánh kem với dòng chữ "Be Happy Sister" (Tạm dịch là: Vui vẻ nhé chị gái). Hội bạn cũng chia sẻ lại story kèm lời động viên nữ ca sĩ bằng những chú thích như: "Nhân quả sẽ đến sớm thôi trà xanh”, "Hạnh phúc trong tương lai nhé chị mình ơi", Đàm tổng còn gay gắt: "Nghiệp sẽ quật đứa nào làm chị buồn". Tuy cả Xoài Non và Linh Ngọc Đàm đã xóa story đó nhưng dân mạng đã nhanh tay chụp lại màn hình và chia sẻ với tốc độ chóng mặt và trở thành đề tài bàn luận của cộng đồng mạng Việt từ đêm qua cho tới sáng nay. Cư dân mạng cho rằng, động thái này của Linh Ngọc Đàm và Xoài Non ám chỉ người chị thân thiết đang buồn vì có người thứ 3 chen vào chuyện tình cảm. Xoài Non, Linh Ngọc Đàm là những chị em thân thiết của Thiều Bảo Trâm. Thậm chí, Thiều Bảo Trâm từng xuất hiện trong các clip Tik Tok của Linh Ngọc Đàm. Trong video TikTok của Linh Ngọc Đàm, Thiều Bảo Trâm xuất hiện vô cùng mạnh mẽ và cá tính. Nữ ca sĩ nhận được không ít lời khen về nhan sắc xinh đẹp, thân hình nóng bỏng và làn da trắng không tì vết của mình. Thiều Bảo Trâm và Linh Ngọc Đàm không ít lần xuất hiện cùng nhau khiến các fan vô cùng thích thú. Thiều Bảo Trâm từng bóc phốt nữ streamer ăn mặc quá xuề xòa khi đi chơi. Không kém cạnh, Đàm Tổng cũng "tố ngược" nữ ca sĩ đi ăn thôi mà lên đồ như đi Fashion Week khiến cư dân mạng được dịp cười bò. Chính vì sự thân thiết này, không quá ngạc nhiên khi thấy cô nàng streamer lên tiếng bức xúc khi người chị thân thiết gặp chuyện buồn. Nhiều fan còn tinh ý nhận ra, Thiều Bảo Trâm đã unfollow Sơn Tùng trên Instagram. Dù chưa một lần công khai nhưng hầu hết các fan của Sơn Tùng đều đoán già đoán non về mối quan hệ với Thiều Bảo Trâm. Thông tin có người thứ ba chen chân vào mối quan hệ này đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng.