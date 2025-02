Thấy dấu + trên đầu số điện thoại nháy máy, coi chừng dính bẫy lừa

Lừa đảo nháy máy là hình thức kẻ gian gọi điện nhưng chỉ để chuông một lần rồi tắt, khiến nạn nhân tò mò và gọi lại. (Ảnh:Báo Người Lao Động) Khi gọi lại, nạn nhân bị kết nối với dịch vụ điện thoại quốc tế và bị trừ phí rất cao, ngay cả khi vừa kết nối và cúp máy ngay lập tức. (Ảnh: Nhịp sống thị trường) Trò lừa đảo này xuất phát từ Nhật Bản, gọi là "wangiri" (một hồi chuông và tắt máy), và hiện đang lan rộng trên toàn cầu. (Ảnh: Nhịp sống thị trường) Những số điện thoại lừa đảo thường có dấu "+" ở đầu, thuộc các mã vùng quốc tế như +232 (Sierra Leone) hoặc +809 (Cộng hòa Dominica), nhưng có thể giả mạo số trong nước. (Ảnh: Nhịp sống thị trường) Kẻ lừa đảo sử dụng hệ thống quay số tự động để nháy máy hàng loạt và chờ người gọi lại để trừ phí. (Ảnh: Hindustan Times) Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cảnh báo người dân không nên gọi lại số lạ, đặc biệt là các số không thuộc nhà mạng trong nước hoặc không rõ nguồn gốc. (Ảnh: Arttimes) Nếu gọi lại, người dùng không chỉ mất tiền mà còn có nguy cơ bị đưa vào danh sách mục tiêu để nhận thêm các cuộc gọi lừa đảo khác. (Ảnh: Arttimes) Nếu phát hiện mình bị lừa, người dân nên báo ngay cho cơ quan Công an hoặc nhà mạng để được hỗ trợ và tránh bị lừa đảo tiếp diễn. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ) Mời quý độc giả xem thêm video: Người phụ nữ suýt mất 700 triệu đồng cho đối tượng xưng công an lừa đảo.

Lừa đảo nháy máy là hình thức kẻ gian gọi điện nhưng chỉ để chuông một lần rồi tắt, khiến nạn nhân tò mò và gọi lại. (Ảnh:Báo Người Lao Động) Khi gọi lại, nạn nhân bị kết nối với dịch vụ điện thoại quốc tế và bị trừ phí rất cao, ngay cả khi vừa kết nối và cúp máy ngay lập tức. (Ảnh: Nhịp sống thị trường) Trò lừa đảo này xuất phát từ Nhật Bản, gọi là " wangiri " (một hồi chuông và tắt máy), và hiện đang lan rộng trên toàn cầu. (Ảnh: Nhịp sống thị trường) Những số điện thoại lừa đảo thường có dấu "+" ở đầu, thuộc các mã vùng quốc tế như +232 (Sierra Leone) hoặc +809 (Cộng hòa Dominica), nhưng có thể giả mạo số trong nước. (Ảnh: Nhịp sống thị trường) Kẻ lừa đảo sử dụng hệ thống quay số tự động để nháy máy hàng loạt và chờ người gọi lại để trừ phí. (Ảnh: Hindustan Times) Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cảnh báo người dân không nên gọi lại số lạ, đặc biệt là các số không thuộc nhà mạng trong nước hoặc không rõ nguồn gốc. (Ảnh: Arttimes) Nếu gọi lại, người dùng không chỉ mất tiền mà còn có nguy cơ bị đưa vào danh sách mục tiêu để nhận thêm các cuộc gọi lừa đảo khác. (Ảnh: Arttimes) Nếu phát hiện mình bị lừa, người dân nên báo ngay cho cơ quan Công an hoặc nhà mạng để được hỗ trợ và tránh bị lừa đảo tiếp diễn. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ) Mời quý độc giả xem thêm video: Người phụ nữ suýt mất 700 triệu đồng cho đối tượng xưng công an lừa đảo.