Săm soi những điểm trừ đáng tiếc của dòng iPhone 13

Apple đã chính thức công bố thời gian tổ chức sự kiện mới vào ngày 14/9 (giờ địa phương) tức 0h ngày 15/9 (giờ Việt Nam), nếu không có gì thay đổi thì đây chính là thời điểm ra mắt iPhone 13. Liệu dòng iPhone mới có đủ sức thuyết phục người dùng “lên đời” hay không? Theo các tin đồn, iPhone 13 sẽ có màn hình tốc độ làm mới 120 Hz tuy nhiên lại chỉ xuất hiện trên iPhone 13 Pro Max. Còn những dòng iPhone 13 còn lại vẫn có màn hình tốc độ làm mới 60 Hz như cũ. Vài năm trở lại đây, màn hình 120Hz dần trở thành tính năng thường thấy trên dòng smartphone cao cấp nói chung và có xu hướng trở thành xu thế chung trên thị trường. Hiện tại, tốc độ làm mới màn hình của các điện thoại Android cao cấp về cơ bản là 120 Hz. Vì vậy, phần lớn dòng iPhone 13 không có tốc độ làm mới màn hình 120 Hz sẽ khiến nhiều người dùng thất vọng. Một điểm trừ khác của iPhone 13 đó là thiết kế không có nhiều thay đổi so với những dòng tiền nhiệm. Nhìn chung, thiết kế màn hình iPhone 13 vẫn gần như giữ nguyên về mặt kỹ thuật trong 4 năm. Thay đổi nhỏ duy nhất là phần "tai thỏ" của iPhone 13 được cho là sẽ nhỏ hơn so với dòng iPhone 12. Tuy nhiên, chỉ riêng điều này là chưa đủ để thuyết phục người dùng xuống một món tiền lớn để tậu về. Trước khi phát hành iPhone 13, có rất nhiều nhu cầu thay đổi thiết kế "tai thỏ". Nửa đầu năm nay, thậm chí còn có tin Apple sẽ sử dụng camera dưới màn hình, tuy nhiên các báo cáo chính thống hiện tại vẫn tin iPhone 13 sẽ tiếp tục thiết kế "tai thỏ". Bên cạnh đó, dòng iPhone 13 năm nay được dự đoán có khả năng sạc nhanh ở mức thấp nhất. Dung lượng pin của iPhone 13 và 13 Pro có thể là 3.095 mAh, cao hơn 10% so với iPhone 12. iPhone 13 Pro Max sẽ có pin 4.352 mAh nhưng công suất sạc chỉ là 25W - mức tăng 5W so với 20W của iPhone 12. Mặc dù dòng iPhone 13 đã dần tăng dung lượng pin nhưng tốc độ sạc 25W vẫn là không đủ đối với nhu cầu người dùng. Từ năm 2014, dòng OPPO Find 7 đã lần đầu tiên áp dụng công nghệ sạc flash VOOC độc quyền của họ, cho phép sạc điện thoại từ 0-70% chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ. Việc sử dụng sạc nhanh 67W trở lên đã trở thành tiêu chuẩn cho các điện thoại hàng đầu của nhiều hãng Android khác nhau. Xiaomi Mi MIX 4 đi kèm với cấu hình sạc có dây 120W và sạc nhanh không dây 50W, giúp sạc đầy pin 4.500 mAh chỉ trong 25 phút với có dây hoặc 28 phút với không dây. Một lí do nữa khiến người dùng chần chừ khi mua iPhone 13 đó là dù không có quá nhiều thay đổi so với thế hệ tiền nhiệm nhưng giá của nó lại vô cùng đắt đỏ. 4 mẫu iPhone iPhone 13 được dự kiến có giá bán lần lượt là 699 USD; 799 USD; 999 USD; 1.099 USD, tương đương với 4 mẫu iPhone 12 ở thời điểm ra mắt. Mời các bạn xem video: Các điểm nhấn đáng chú ý từ sự kiện iPhone mới của Apple. Nguồn: VTV.

Apple đã chính thức công bố thời gian tổ chức sự kiện mới vào ngày 14/9 (giờ địa phương) tức 0h ngày 15/9 (giờ Việt Nam), nếu không có gì thay đổi thì đây chính là thời điểm ra mắt iPhone 13. Liệu dòng iPhone mới có đủ sức thuyết phục người dùng “lên đời” hay không? Theo các tin đồn, iPhone 13 sẽ có màn hình tốc độ làm mới 120 Hz tuy nhiên lại chỉ xuất hiện trên iPhone 13 Pro Max. Còn những dòng iPhone 13 còn lại vẫn có màn hình tốc độ làm mới 60 Hz như cũ. Vài năm trở lại đây, màn hình 120Hz dần trở thành tính năng thường thấy trên dòng smartphone cao cấp nói chung và có xu hướng trở thành xu thế chung trên thị trường. Hiện tại, tốc độ làm mới màn hình của các điện thoại Android cao cấp về cơ bản là 120 Hz. Vì vậy, phần lớn dòng iPhone 13 không có tốc độ làm mới màn hình 120 Hz sẽ khiến nhiều người dùng thất vọng. Một điểm trừ khác của iPhone 13 đó là thiết kế không có nhiều thay đổi so với những dòng tiền nhiệm. Nhìn chung, thiết kế màn hình iPhone 13 vẫn gần như giữ nguyên về mặt kỹ thuật trong 4 năm. Thay đổi nhỏ duy nhất là phần "tai thỏ" của iPhone 13 được cho là sẽ nhỏ hơn so với dòng iPhone 12. Tuy nhiên, chỉ riêng điều này là chưa đủ để thuyết phục người dùng xuống một món tiền lớn để tậu về. Trước khi phát hành iPhone 13, có rất nhiều nhu cầu thay đổi thiết kế "tai thỏ". Nửa đầu năm nay, thậm chí còn có tin Apple sẽ sử dụng camera dưới màn hình, tuy nhiên các báo cáo chính thống hiện tại vẫn tin iPhone 13 sẽ tiếp tục thiết kế "tai thỏ". Bên cạnh đó, dòng iPhone 13 năm nay được dự đoán có khả năng sạc nhanh ở mức thấp nhất. Dung lượng pin của iPhone 13 và 13 Pro có thể là 3.095 mAh, cao hơn 10% so với iPhone 12. iPhone 13 Pro Max sẽ có pin 4.352 mAh nhưng công suất sạc chỉ là 25W - mức tăng 5W so với 20W của iPhone 12. Mặc dù dòng iPhone 13 đã dần tăng dung lượng pin nhưng tốc độ sạc 25W vẫn là không đủ đối với nhu cầu người dùng. Từ năm 2014, dòng OPPO Find 7 đã lần đầu tiên áp dụng công nghệ sạc flash VOOC độc quyền của họ, cho phép sạc điện thoại từ 0-70% chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ. Việc sử dụng sạc nhanh 67W trở lên đã trở thành tiêu chuẩn cho các điện thoại hàng đầu của nhiều hãng Android khác nhau. Xiaomi Mi MIX 4 đi kèm với cấu hình sạc có dây 120W và sạc nhanh không dây 50W, giúp sạc đầy pin 4.500 mAh chỉ trong 25 phút với có dây hoặc 28 phút với không dây. Một lí do nữa khiến người dùng chần chừ khi mua iPhone 13 đó là dù không có quá nhiều thay đổi so với thế hệ tiền nhiệm nhưng giá của nó lại vô cùng đắt đỏ. 4 mẫu iPhone iPhone 13 được dự kiến có giá bán lần lượt là 699 USD; 799 USD; 999 USD; 1.099 USD, tương đương với 4 mẫu iPhone 12 ở thời điểm ra mắt. Mời các bạn xem video: Các điểm nhấn đáng chú ý từ sự kiện iPhone mới của Apple. Nguồn: VTV.