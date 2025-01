Khó tin loài lười khổng lồ thời tiền sử, bơi cực giỏi

Kích thước khổng lồ. Các loài lười khổng lồ thời tiền sử có thể đạt kích thước cực kỳ lớn, một số loài có thể dài tới 6 mét và nặng lên đến 4 tấn, lớn gấp nhiều lần so với các loài lười hiện đại. Ảnh: Pinterest. Sự tiến hóa độc đáo. Lười khổng lồ thuộc nhóm động vật tiến hóa đặc biệt, có sự khác biệt rõ rệt với loài lười hiện đại. Về tỉ lệ cơ thể, chúng có đầu nhỏ và thân hình to lớn so với lười ngày nay. Ảnh: Pinterest. Sống chủ yếu ở Nam Mỹ. Lười khổng lồ thời tiền sử chủ yếu sinh sống ở khu vực Nam Mỹ, đặc biệt trong kỷ nguyên Pleistocen. Ảnh: Pinterest. Di chuyển chậm chạp. Cũng giống như lười hiện đại, lười khổng lồ di chuyển với tốc độ rất chậm chạp so với kích thước của mình. Ảnh: Pinterest. Có móng vuốt cực lớn. Lười khổng lồ sở hữu những móng vuốt rất lớn, có thể dài đến 1 mét và được sử dụng để bám vào cây cối hoặc bảo vệ mình khỏi các loài động vật săn mồi. Ảnh: Pinterest. Chân mạnh mẽ. Lười khổng lồ có chân rất mạnh mẽ, đặc biệt là chân sau, giúp chúng di chuyển chậm nhưng ổn định trên mặt đất. Ảnh: Pinterest. Chế độ ăn thực vật. Lười khổng lồ ăn chủ yếu lá cây, cỏ và thực vật mềm, tương tự như lười hiện đại. Ảnh: Pinterest. Tăng trưởng chậm. Những loài lười khổng lồ có tốc độ tăng trưởng và phát triển rất chậm, có thể mất nhiều năm để trưởng thành hoàn toàn. Ảnh: Pinterest. Sống trên mặt đất. Do có kích thước khổng lồ, lười khổng lồ chỉ sống trên mặt đất, khác với các loài lười hiện đại chuyên sống trên cây. Ảnh: Pinterest. Bơi giỏi. Các bằng chứng hóa thạch cho thấy một số loài lười khổng lồ kiếm ăn dưới nước hoặc thậm chí có thể bơi để di chuyển giữa các vùng lãnh thổ. Ảnh: Pinterest. Có bộ lông dày. Loài này có bộ lông dày để giữ ấm, vì chúng sống trong môi trường lạnh của thời kỳ băng hà, mặc dù chúng không phải là động vật có khả năng chịu lạnh cao như một số loài khác. Ảnh: Pinterest. Có nhiều loài lười khổng lồ khác nhau. Các loài lười khổng lồ thuộc nhiều chi khác nhau, bao như Megatherium, Mylodon và Eremotherium, mỗi loài có sự khác biệt nhất định về kích thước và hình dạng. Ảnh: Pinterest. Sự tuyệt chủng. Lười khổng lồ tuyệt chủng vào cuối kỷ nguyên Pleistocen, khoảng 10.000 năm trước, có thể do sự thay đổi khí hậu và săn bắn của loài người. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.

