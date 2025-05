Đi câu cá bất ngờ đụng trúng “quái ngư” khủng, cần thủ sướng rụng tim

David Knock, một du khách từ Essex, Anh, đã bất ngờ câu được một con cá chép khổng lồ nặng 47,8kg tại ngư trường Euro Aqua, hồ Balaton, Hungary. Phát hiện này khiến ông run rẩy vì sợ đánh mất con cá quý giá. (Ảnh: telegraph) Sau khi nỗ lực nâng con " quái ngư" để chụp ảnh và cân trọng lượng, Knock được thông báo rằng mình đã phá kỷ lục về con cá chép nặng nhất từng được câu.(Ảnh: The Sun) Khoảnh khắc này khiến ông Knock xúc động đến mức không thể thốt lên lời khi báo tin cho vợ, thậm chí còn rơi nước mắt vì vui sướng. Ông so sánh niềm vui này còn lớn hơn cả trúng số. (Ảnh: The Sun) Sau khi thả cá chép trở lại hồ an toàn, Knock ăn mừng chiến tích tại một câu lạc bộ ngay trong khuôn viên hồ Balaton, khép lại một ngày câu cá đầy bất ngờ và đáng nhớ.(Ảnh: The Sun) Vào tháng 9 năm ngoái, cũng tại ngư trường Euro Aqua, Kacper Stepien, một người câu cá lâu năm tại Euro Aqua, Hungary, đã đạt được thành tích đáng kinh ngạc khi bắt được con cá chép nặng 47,4kg. (Ảnh: Người đưa tin) Trước đó, anh đã câu được một con cá nặng 35kg, nhưng ngay sau khi thả nó, cần câu còn lại của anh bùng nổ, dẫn đến một trận đấu căng thẳng với con cá khổng lồ. (Ảnh: Người đưa tin) Sau khi chế ngự được con cá, Stepien không giấu nổi xúc động, thậm chí rơi nước mắt vì đã biến giấc mơ câu cá của mình thành hiện thực. (Ảnh: Agroinform) Con cá chép được câu bằng mồi 24mm tự chế, cùng loại mà Euro Aqua sử dụng để nuôi cá. Địa điểm này từ lâu đã trở thành điểm đến hàng đầu cho những người muốn phá kỷ lục câu cá chép, nhờ sự duy trì và chăm sóc kỹ lưỡng của các chủ sở hữu và nhân viên tại đây. (Ảnh: Sport.pl) Mời quý độc giả xem thêm video: 7 Loài Cá Kỳ Lạ & Độc Đáo Đến Khó Tin Vì Độ Quý Hiếm Và Đắt Đỏ Nhất Trên Thế Giới.

David Knock, một du khách từ Essex, Anh, đã bất ngờ câu được một con cá chép khổng lồ nặng 47,8kg tại ngư trường Euro Aqua, hồ Balaton, Hungary. Phát hiện này khiến ông run rẩy vì sợ đánh mất con cá quý giá. (Ảnh: telegraph) Sau khi nỗ lực nâng con " quái ngư" để chụp ảnh và cân trọng lượng, Knock được thông báo rằng mình đã phá kỷ lục về con cá chép nặng nhất từng được câu.(Ảnh: The Sun) Khoảnh khắc này khiến ông Knock xúc động đến mức không thể thốt lên lời khi báo tin cho vợ, thậm chí còn rơi nước mắt vì vui sướng. Ông so sánh niềm vui này còn lớn hơn cả trúng số. (Ảnh: The Sun) Sau khi thả cá chép trở lại hồ an toàn, Knock ăn mừng chiến tích tại một câu lạc bộ ngay trong khuôn viên hồ Balaton, khép lại một ngày câu cá đầy bất ngờ và đáng nhớ.(Ảnh: The Sun) Vào tháng 9 năm ngoái, cũng tại ngư trường Euro Aqua, Kacper Stepien, một người câu cá lâu năm tại Euro Aqua, Hungary, đã đạt được thành tích đáng kinh ngạc khi bắt được con cá chép nặng 47,4kg. (Ảnh: Người đưa tin) Trước đó, anh đã câu được một con cá nặng 35kg, nhưng ngay sau khi thả nó, cần câu còn lại của anh bùng nổ, dẫn đến một trận đấu căng thẳng với con cá khổng lồ. (Ảnh: Người đưa tin) Sau khi chế ngự được con cá, Stepien không giấu nổi xúc động, thậm chí rơi nước mắt vì đã biến giấc mơ câu cá của mình thành hiện thực. (Ảnh: Agroinform) Con cá chép được câu bằng mồi 24mm tự chế, cùng loại mà Euro Aqua sử dụng để nuôi cá. Địa điểm này từ lâu đã trở thành điểm đến hàng đầu cho những người muốn phá kỷ lục câu cá chép, nhờ sự duy trì và chăm sóc kỹ lưỡng của các chủ sở hữu và nhân viên tại đây. (Ảnh: Sport.pl) Mời quý độc giả xem thêm video: 7 Loài Cá Kỳ Lạ & Độc Đáo Đến Khó Tin Vì Độ Quý Hiếm Và Đắt Đỏ Nhất Trên Thế Giới.