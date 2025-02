Cảnh tượng choáng ngợp trong nhà máy sản xuất tiêm kích F-35 lớn nhất TG

Nhà máy Air Force Plant 4 tại Texas (Mỹ) là cơ sở lắp ráp tiêm kích F-35 Lightning II, do Lockheed Martin vận hành. (Ảnh: fortworthaviationmuseum) Với chiều dài hơn 1,6 km, nhà máy sản xuất hơn 150 chiếc F-35 mỗi năm, hoạt động suốt 24/7 với hàng nghìn công nhân. (Ảnh: The War Zone) Quá trình sản xuất mất khoảng 18 tháng, bắt đầu từ việc lắp ráp các bộ phận chính như cánh, thân giữa, đuôi rồi ghép nối hoàn chỉnh. (Ảnh: The War Zone) Nhà máy chế tạo cả ba biến thể: F-35A, F-35B, F-35C, phục vụ cho Không quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ. (Ảnh: The War Zone) Một trong những công đoạn quan trọng nhất là sơn tàng hình, giúp F-35 giảm khả năng bị radar phát hiện. (Ảnh: The War Zone) F-35 là dự án đa quốc gia, với linh kiện nhập khẩu từ nhiều nước, gây thách thức lớn trong việc duy trì chuỗi cung ứng. (Ảnh: The War Zone) Ngoài Texas, F-35 còn được lắp ráp tại Ý và Nhật Bản, phục vụ quân đội Mỹ cùng các đồng minh như Anh, Israel, Nhật Bản. (Ảnh: The War Zone) Dù có chi phí đắt đỏ, vượt 2.000 tỷ USD trong vòng đời, F-35 vẫn là một trong những tiêm kích mạnh nhất hiện nay. (Ảnh: The War Zone) Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh “cỗ máy chống tận thế” 4.000 năm tuổi vừa được phát hiện.

