Cá thể rùa biển mắc "lưới ma" ở Lý Sơn, loài quý hiếm sao?

Vào ngày 5/5, lãnh đạo Ban quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn (huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận một cá thể rùa biển xanh mắc “lưới ma” (thuật ngữ chỉ tấm lưới thải do ngư dân vứt xuống biển) bị thương rất nặng, đã được ngư dân Ngô Văn Minh phát hiện và giải cứu. Ảnh: Tiền phong. Sau khi đưa con rùa biển xanh lên tàu, anh Minh dùng dao cắt tấm lưới đang siết chặt cơ thể. Nhận thấy 2 chi trước bị lưới siết chặt lõm thịt, vết thương nặng và 2 chi sau bị trầy xước vì vùng vẫy thoát khỏi tấm lưới, anh Minh nhanh chóng thông báo cho Ban quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn để tiếp nhận, điều trị vết thương cho cá thể rùa quý hiếm trên. Ảnh: Tiền phong. Theo ông Huỳnh Ngọc Dũng - Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn, vết thương của cá thể rùa nặng 12 kg rất nặng cho thấy nó bị mắc lưới ít nhất trên 7 ngày. Sau khi chữa trị vết thương, Ban quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn đang theo dõi sức khỏe và sẽ thả con rùa về đại dương khi đủ điều kiện. Ảnh: Tiền phong. Rùa biển xanh (tên khoa học Chelonia mydas) là một loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, thuộc nhóm sách đỏ Việt Nam, Danh mục đỏ IUCN và công ước CITES (Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp). Theo đó, loài rùa này được bảo vệ nghiêm ngặt ở cả cấp quốc gia và quốc tế do nguy cơ tuyệt chủng cao. Ảnh: Tiền phong. Rùa biển xanh là loài rùa biển lớn thứ hai thế giới, chỉ sau rùa da (Dermochelys coriacea). Khi trưởng thành, mỗi cá thể rùa biển xanh nặng khoảng 68 - 190 kg. Ảnh: Tiền phong. Tuy nhiên, một số cá thể rùa biển xanh có thể nặng tới 230 kg. Chiều dài mai của rùa trưởng thành khoảng 1 - 1,2m. Cá thể rùa biển xanh lớn nhất từng được ghi nhận có chiều dài mai 1,53m và nặng khoảng 395 kg. Ảnh: inaturalist. Loài rùa biển xanh thường sinh sống ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới, bao gồm cả vùng biển Việt Nam. Ảnh: baliwildlife. Do có nguy cơ tuyệt chủng cao nếu không được bảo vệ hiệu quả nên nhiều tổ chức quốc tế như WWF, IUCN, IAC… đã và đang thực hiện nhiều chương trình nghiên cứu, phục hồi quần thể và giáo dục bảo tồn. Ảnh: Théo Guillaume. Mời độc giả xem video: Cận cảnh 5 loài rùa biển quý hiếm của Việt Nam liệt kê trong Sách Đỏ.

