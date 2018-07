Chuyện hãi hùng về sát nhân “ma cà rồng” khét tiếng nước Đức

Peter Kürten sinh ra và lớn lên ở Dusseldorf, Đức. Gã tội phạm này còn được người ta đặt biệt danh là sát nhân "ma cà rồng" hay "Quái vật Düsseldorf" bởi cách thức gây án rùng rợn. Cụ thể, khi bị cảnh sát bắt, sát nhân Peter Kürten khai nhận đã gây ra 70 tội ác bao gồm những vụ hãm hiếp, giết người. Nạn nhân đều là phụ nữ, trong đó có cả trẻ em gái 4 tuổi. Kürten cho hay y cảm thấy phấn khích khi nhìn thấy máu và người chết trước mặt. Do vậy, gã sẽ dùng dao đâm hoặc búa đánh nạn nhân đến chết. Vụ án mạng đầu tiên mà Peter Kürten gây ra là việc giết hại Christine Klein, 9 tuổi. Trong lúc đột nhập một ngôi nhà, Kürten phát hiện nạn nhân đang ngủ nên đã bóp cổ và dùng dao cắt cổ khiến cô bé Christine mất mạng. Đến ngày hôm sau, tên giết người Kürten đến quán rượu để xem mọi người nói gì về vụ án đó. Thậm chí, y còn đến mộ của Christine. Vài tháng sau, gã sát nhân bệnh hoạn giết Gertrud Franken, 17 tuổi, theo cách cũ trước khi bị cảnh sát bắt vì gây ra một loạt vụ trộm cắp. Sau khi được thả tự do năm 1921, Kürten tiếp tục gây án khi hãm hiếp và giết hại nhiều phụ nữ và trẻ em gái. Thậm chí, có lần gã cắn cổ nạn nhân và uống máu của họ. Một số nạn nhân may mắn sống sót do Kürten bỏ đi sau khi nhìn thấy họ chảy máu nhiều làm thỏa mãn sở thích bệnh hoạn của y. Tuy nhiên, không ai có thể nhận diện được danh tính của tên sát nhân nên Kürten không bị bắt giữ. Chính vì vậy, Kürten từng gửi thư cho cảnh sát để chỉ chỗ chôn cất một nạn nhân nhằm chế nhạo lực lượng chức năng. Phải đến năm 1930, cảnh sát mới bắt được Kürten về quy án. Với tội danh hãm hiếp và giết hại 9 người, y bị kết án tử hình. Nhiều người cho rằng số nạn nhân chết dưới tay gã sát nhân này còn lớn hơn nhiều. Mời quý độc giả xem video: Tuyên án tử hình kẻ thảm sát tại Yên Bái (nguồn: VTC1)

