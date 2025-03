Ẩn số về kẻ sát nhân hàng loạt khét tiếng nhất nước Mỹ

1. Hắn có thể đã giết nhiều người hơn con số chính thức. Zodiac Killer tự nhận đã sát hại ít nhất 37 người vào cuối những năm 1960, đầu 1970, nhưng cảnh sát chỉ có thể xác nhận 5 vụ án mạng do hắn thực hiện, với 2 nạn nhân may mắn sống sót. Ảnh: Pinterest. 2. Zodiac Killer từng gửi thư thách thức cảnh sát. Hắn đã gửi nhiều lá thư bí ẩn đến các tờ báo lớn như San Francisco Chronicle, trong đó có những thông điệp mã hóa và lời chế giễu lực lượng điều tra. Một số bức thư vẫn chưa được giải mã hoàn toàn. Ảnh: Pinterest. 3. Danh tính của hắn vẫn là một bí ẩn. Dù có nhiều nghi phạm bị tình nghi, đến nay cảnh sát vẫn chưa thể xác định chắc chắn Zodiac Killer là ai. Một số giả thuyết cho rằng hắn có thể đã qua đời hoặc vẫn đang sống trong bóng tối. Ảnh: Pinterest. 4. Một đoạn mật mã của Zodiac đã mất hơn 50 năm mới được giải mã. Vào năm 2020, một nhóm các nhà giải mã nghiệp dư đã phá giải thành công "Mật mã 340" mà Zodiac gửi vào năm 1969. Tuy nhiên, nội dung chỉ là một thông điệp thách thức, không tiết lộ danh tính của hắn. Ảnh: Pinterest. 5. Hắn có thể có kiến thức về mật mã và tâm lý học. Các bức thư của Zodiac thể hiện sự am hiểu về mật mã học, ký hiệu quân sự và tâm lý con người, cho thấy hắn có thể là một người có học thức hoặc có nền tảng trong quân đội. Ảnh: Pinterest. 6. Một số nghi phạm nổi bật đã được đưa ra. Có nhiều nghi phạm từng bị điều tra, bao gồm Arthur Leigh Allen, Gary Francis Poste và một số người khác, nhưng không ai bị buộc tội chính thức do thiếu bằng chứng thuyết phục. Ảnh: Pinterest. 7. Zodiac Killer đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm điện ảnh. Vụ án đã truyền cảm hứng cho nhiều bộ phim và tiểu thuyết, nổi bật nhất là bộ phim "Zodiac" (2007) của đạo diễn David Fincher, dựa trên cuộc điều tra có thật về kẻ sát nhân này. Ảnh: Pinterest. 8. Vụ án Zodiac vẫn chưa khép lại. Dù đã hơn 50 năm trôi qua, vụ án Zodiac vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành tội phạm học. Cảnh sát và các nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục tìm kiếm manh mối để vén màn sự thật về kẻ sát nhân bí ẩn này. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.

1. Hắn có thể đã giết nhiều người hơn con số chính thức. Zodiac Killer tự nhận đã sát hại ít nhất 37 người vào cuối những năm 1960, đầu 1970, nhưng cảnh sát chỉ có thể xác nhận 5 vụ án mạng do hắn thực hiện, với 2 nạn nhân may mắn sống sót. Ảnh: Pinterest. 2. Zodiac Killer từng gửi thư thách thức cảnh sát. Hắn đã gửi nhiều lá thư bí ẩn đến các tờ báo lớn như San Francisco Chronicle, trong đó có những thông điệp mã hóa và lời chế giễu lực lượng điều tra. Một số bức thư vẫn chưa được giải mã hoàn toàn. Ảnh: Pinterest. 3. Danh tính của hắn vẫn là một bí ẩn. Dù có nhiều nghi phạm bị tình nghi, đến nay cảnh sát vẫn chưa thể xác định chắc chắn Zodiac Killer là ai. Một số giả thuyết cho rằng hắn có thể đã qua đời hoặc vẫn đang sống trong bóng tối. Ảnh: Pinterest. 4. Một đoạn mật mã của Zodiac đã mất hơn 50 năm mới được giải mã. Vào năm 2020, một nhóm các nhà giải mã nghiệp dư đã phá giải thành công "Mật mã 340" mà Zodiac gửi vào năm 1969. Tuy nhiên, nội dung chỉ là một thông điệp thách thức, không tiết lộ danh tính của hắn. Ảnh: Pinterest. 5. Hắn có thể có kiến thức về mật mã và tâm lý học. Các bức thư của Zodiac thể hiện sự am hiểu về mật mã học, ký hiệu quân sự và tâm lý con người, cho thấy hắn có thể là một người có học thức hoặc có nền tảng trong quân đội. Ảnh: Pinterest. 6. Một số nghi phạm nổi bật đã được đưa ra. Có nhiều nghi phạm từng bị điều tra, bao gồm Arthur Leigh Allen, Gary Francis Poste và một số người khác, nhưng không ai bị buộc tội chính thức do thiếu bằng chứng thuyết phục. Ảnh: Pinterest. 7. Zodiac Killer đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm điện ảnh. Vụ án đã truyền cảm hứng cho nhiều bộ phim và tiểu thuyết, nổi bật nhất là bộ phim "Zodiac" (2007) của đạo diễn David Fincher, dựa trên cuộc điều tra có thật về kẻ sát nhân này. Ảnh: Pinterest. 8. Vụ án Zodiac vẫn chưa khép lại. Dù đã hơn 50 năm trôi qua, vụ án Zodiac vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành tội phạm học. Cảnh sát và các nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục tìm kiếm manh mối để vén màn sự thật về kẻ sát nhân bí ẩn này. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.