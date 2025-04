10 sự thật giật mình về nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

1. Tên chính thức dài và trang trọng. Tên đầy đủ của công trình là “Vương cung thánh đường chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội”. “Nhà thờ Đức Bà” hay “ nhà thờ Đức Bà Sài Gòn” chỉ là tên gọi tắt thông dụng trong quần chúng. 2. Xây hoàn toàn bằng vật liệu nhập từ Pháp. Toàn bộ gạch, ngói, xi măng, thép và kính màu của nhà thờ đều nhập khẩu từ Pháp, thể hiện mức độ đầu tư và công phu hiếm có cho một công trình ở Đông Dương thời bấy giờ. 3. Phong cách kiến trúc lai Gothic – Roman đặc sắc. Cấu trúc nhà thờ Đức Bà là sự pha trộn giữa phong cách Gothic (vòm nhọn, kính màu) và Roman (mái vòm bán nguyệt, bố cục cân xứng) tạo nên vẻ đẹp hài hòa độc đáo. 4. Gạch đỏ hơn 140 năm không bị rêu phong. Loại gạch nhập từ Marseille (Pháp) vẫn giữ nguyên màu sắc đỏ au sau hơn một thế kỷ, và đặc biệt là không bám rêu, bất chấp thời tiết nhiệt đới. 5. Kính màu nghệ thuật đậm chất Châu Âu. Hệ thống kính màu của nhà thờ được vẽ thủ công công phu, mô tả các sự kiện trong Kinh Thánh – tất cả đều do xưởng Lorin Chartres danh tiếng của Pháp sản xuất. 6. Tiếng chuông vang xa 10 km. Hai tháp chuông nhà thờ được thêm vào năm 1895, cao 58 mét, mỗi tháp chứa ba quả chuông lớn nhập từ Thụy Sĩ – tổng cộng sáu quả nặng gần 30 tấn. Khi cả sáu quả chuông cùng đổ, âm thanh có thể vang xa tới khoảng 10 km. 7. Tượng Đức Mẹ Hòa Bình làm từ đá cẩm thạch Ý. Bức tượng trước nhà thờ được tạc từ đá cẩm thạch trắng mang từ Ý, do nghệ nhân G. Ciocchetti thực hiện năm 1959, mang biểu tượng cầu nguyện cho hòa bình Việt Nam. 8. Từng có sự kiện “tượng Đức Mẹ nhỏ lệ”. Năm 2005, nhiều người tin rằng tượng Đức Mẹ đã rơi lệ, tạo nên làn sóng hành hương lớn trong cộng đồng Công giáo và công chúng tò mò. 9. Không có hàng rào, hòa mình vào đô thị. Khác với hầu hết các nhà thờ lớn trên thế giới, Nhà thờ Đức Bà không có hàng rào bao quanh, tạo cảm giác mở – thân thiện, gần gũi với không gian đô thị và người dân. 10. Đang được trùng tu theo hướng giữ nguyên kiến trúc gốc. Từ năm 2017, nhà thờ bước vào giai đoạn trùng tu lớn, do kiến trúc sư người Pháp giám sát, với mục tiêu khôi phục đúng như bản thiết kế ban đầu thế kỷ 19. Dự kiến quá trình trùng tu sẽ hoàn thành vào năm 2027. Mời quý độc giả xem video: Có Một Ninh Bình Non Nước Hữu Tình Đến Thế. Nguồn: VTV Review.

