Kho báu kỳ lạ trong mộ trẻ em Thời Trung Cổ

Kho tri thức

Kho báu kỳ lạ trong mộ trẻ em Thời Trung Cổ

Các nhà khảo cổ học ở Siberia đã phát hiện ra những ngôi mộ trẻ em Thời Trung Cổ chứa đầy kho báu kỳ quặc.

Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Khi tiến hành khai quật tại một địa điểm được gọi là Ivanovka-6 ở Siberia, các chuyên gia đến từ trường Đại học Sư phạm Quốc gia Novosibirsk bất ngờ tìm thấy quần thể chôn cất cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Sư phạm Quốc gia Novosibirsk.
Đó là những ngôi mộ trẻ em Thời Trung Cổ, ước tính có niên đại khoảng thế kỷ 14 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Sư phạm Quốc gia Novosibirsk.
Một số ngôi mộ trẻ em Thời Trung Cổ này chứa các đồ tùy táng như thắt lưng, đồ trang sức bằng kim loại và đồ trang sức được chế tác tinh xảo. Ảnh: @Đại học Sư phạm Quốc gia Novosibirsk.
Điều kỳ lạ là họ còn tìm thấy mặt dây chuyền bằng bạc gợi nhớ đến những mặt dây chuyền được tìm thấy trong Đế chế Byzantine. Ảnh: @Đại học Sư phạm Quốc gia Novosibirsk.
Mặc dù điều này không khẳng định bất kỳ liên hệ trực tiếp nào với Đế chế Byzantine, nhưng nó cho thấy rằng giới tinh hoa của vùng Thượng Ob tại địa phương có thể đã tham gia vào các mạng lưới trao đổi đường dài trải khắp lục địa Á-Âu. Ảnh: @Đại học Sư phạm Quốc gia Novosibirsk.
Các nhà nghiên cứu cho biết, phát hiện này đang làm sáng tỏ thêm về cấu trúc xã hội của Siberia Thời Trung Cổ và vai trò của địa vị xã hội ngay từ khi còn nhỏ của trẻ em. Ảnh: @Đại học Sư phạm Quốc gia Novosibirsk.
Các chuyên gia cho rằng, những hiện vật này không chỉ phản ánh tình yêu thương của cha mẹ hay các truyền thống nghi lễ - mà còn ngầm để khẳng định công khai bản sắc của tầng lớp thượng lưu. Đồ tùy táng từ các mộ trẻ em ở Siberia cho thấy địa vị thượng lưu của chúng và cả cha mẹ chúng. Ảnh: @Đại học Sư phạm Quốc gia Novosibirsk.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
