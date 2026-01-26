Kho báu kỳ lạ trong mộ trẻ em Thời Trung Cổ

Các nhà khảo cổ học ở Siberia đã phát hiện ra những ngôi mộ trẻ em Thời Trung Cổ chứa đầy kho báu kỳ quặc.
Đoạn video kinh hoàng ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông thoát chết khỏi tảng đá lăn chỉ vài giây trước khi nó đè bẹp chiếc xe máy của anh ta.
Thử nghiệm thả 1.000 AI vào Minecraft đã tạo ra xã hội có tôn giáo, chính trị riêng, hé lộ tương lai con người làm CEO điều hành đội ngũ AI.
Theo các quan chức NATO, Anh và các nước Bắc Âu phải chịu trách nhiệm chính trong các hoạt động tại Bắc Cực do năng lực hạn chế của Mỹ ở chiến trường lạnh giá.
Vận may tài chính của 3 con giáp này bùng nổ, trúng thưởng, đầu tư sinh lời, giúp cuộc sống ổn định và tích lũy lâu dài.
Những bức tượng kim loại nhỏ bí ẩn thời tiền sử thuộc nền văn minh Nuragic ở Sardinia có nguồn gốc từ bán đảo Iberia.
Màn lên đồ đầy 'bốc lửa' mới đây của 'em xinh' Phương Ly với thiết kế cắt xẻ táo bạo khiến khán giả không thể rời mắt.
Với nguồn thu nhập không nhỏ từ sân cỏ, Đình Bắc đã mua tặng bố mẹ một chiếc ô tô tiền tỷ và xây một căn nhà mới ngay cạnh ngôi nhà cấp 4 cũ của gia đình.
Cuộc phản công của Ukraine tại Donbass đang chững lại khi quân đội Nga giành thêm quyền kiểm soát ở Dobropillya và Druzhkovka.
Lựa chọn các loại hoa trồng trước cửa nhà dịp Tết không chỉ giúp không gian thêm rực rỡ mà còn mang ý nghĩa phong thủy tốt lành.
Hình ảnh trợ lý quen thuộc trên Windows 98, XP bất ngờ xuất hiện lại, khiến dân 8x, 9x ùa về ký ức phòng máy gần 30 năm trước.
Megacerops là loài thú có vú tiền sử khổng lồ, từng thống trị Bắc Mỹ và để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử tiến hóa.
Không còn là cô bé Jenny Huỳnh 'quá là sến, cô nàng YouTuber đình đám vừa khiến fan 'mắt tròn mắt dẹt' với màn lên đồ đi concert TWICE cực quyến rũ và cá tính.
Khi cái lạnh cuối năm bao trùm cao nguyên, buôn làng Đưng K’si (Lạc Dương, Lâm Đồng) khoác sắc hồng mai anh đào, mở ra một mùa xuân yên ả giữa núi rừng.
Theo trào lưu chụp ảnh bong bóng giống Martin CORTIS đang làm mưa làm gió, Tiktoker Hoàng Yến vừa trình làng bộ ảnh khiến fan 'tan chảy' bởi nụ cười tỏa nắng.
Indian Chief Vintage mới lấy cảm hứng từ những chiếc mô tô sản xuất tại Mỹ những năm 1940, được ra mắt vào đúng dịp sinh nhật 125 năm của hãng.
Giữa những nét vẽ trầm mặc của làng gốm cổ, Jun Vũ xuất hiện như một nhành mai sớm, nhẹ nhàng đánh thức không khí Tết bằng nhan sắc 'không góc chết'.
Không phải là thế mạnh của Việt Nam, nhưng xuất khẩu hạt dẻ cười gây bất ngờ khi đạt gần nửa tỷ USD, trở thành mặt hàng tăng mạnh nhất trong nhóm rau quả.
Ca sĩ Trang Pháp đón sinh nhật tuổi 37. Diệp Lâm Anh diện đồ sexy múa cột ở quán bar.
Gặp sự cố chất lượng kéo dài, BOE buộc phải dừng sản xuất nhiều tấm nền OLED, khiến Apple chuyển hàng triệu đơn iPhone sang Samsung Display.
Quy trình xử lý vi phạm trật tự đô thị của Công an Hà Nội hiện nay đã bước sang trang mới nhờ "mắt thần" là hệ thống Camera AI "siêu nét".
Trong cuộc khai quật tại khu vực phía Đông của Rome, Italy, các nhà khảo cổ đã phát hiện một số công trình cổ thời La Mã, bao gồm cả đền thờ và mộ cổ.