Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Khi gen Z vào bếp, thay bố mẹ làm mâm cúng ông Công ông Táo

Cộng đồng trẻ

Khi gen Z vào bếp, thay bố mẹ làm mâm cúng ông Công ông Táo

Mâm cúng ông Công ông Táo 'phiên bản gen Z' có thể khác lạ về hình thức nhưng giá trị cốt lõi về sự thành kính và mong cầu một năm mới bình an vẫn vẹn nguyên.

Trầm Phương
Ngày 23 tháng Chạp hàng năm, không gian bếp của mỗi gia đình Việt lại trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Nếu như trước đây, mâm cơm cúng ông Công ông Táo thường gắn liền với hình ảnh các bà, các mẹ tất bật với bát canh bóng thả, đĩa gà luộc hay khoanh giò lụa truyền thống, thì nay, một làn gió mới mang tên "Gen Z" đã thổi vào mâm cúng những sắc màu vô cùng sáng tạo và hiện đại.
Ngày 23 tháng Chạp hàng năm, không gian bếp của mỗi gia đình Việt lại trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Nếu như trước đây, mâm cơm cúng ông Công ông Táo thường gắn liền với hình ảnh các bà, các mẹ tất bật với bát canh bóng thả, đĩa gà luộc hay khoanh giò lụa truyền thống, thì nay, một làn gió mới mang tên "Gen Z" đã thổi vào mâm cúng những sắc màu vô cùng sáng tạo và hiện đại.
Khi các bạn trẻ gen Z đảm nhận vai trò "bếp trưởng", mâm cúng không chỉ là sự thành kính dâng lên mà còn thể hiện sự khéo tay, tạo nên những món ăn mới lạ, hút mắt.
Khi các bạn trẻ gen Z đảm nhận vai trò "bếp trưởng", mâm cúng không chỉ là sự thành kính dâng lên mà còn thể hiện sự khéo tay, tạo nên những món ăn mới lạ, hút mắt.
Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất ở mâm cúng "made by Gen Z" chính là yếu tố thẩm mỹ. Với tư duy sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo, các bạn trẻ đã biến tấu những món ăn quen thuộc trở nên lung linh hơn bao giờ hết.
Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất ở mâm cúng "made by Gen Z" chính là yếu tố thẩm mỹ. Với tư duy sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo, các bạn trẻ đã biến tấu những món ăn quen thuộc trở nên lung linh hơn bao giờ hết.
Không còn chỉ là những đĩa xôi nén khuôn tròn đơn điệu, Gen Z biến chúng thành những bông hoa hồng rực rỡ nhiều màu sắc hay những chú cá chép uốn lượn như thật.
Không còn chỉ là những đĩa xôi nén khuôn tròn đơn điệu, Gen Z biến chúng thành những bông hoa hồng rực rỡ nhiều màu sắc hay những chú cá chép uốn lượn như thật.
Những lát giò chả, thịt xá xíu được cuộn tỉ mỉ thành hình những đóa hoa mẫu đơn rực rỡ, tạo nên một tổng thể mâm cỗ vừa sang trọng vừa ấm cúng.
Những lát giò chả, thịt xá xíu được cuộn tỉ mỉ thành hình những đóa hoa mẫu đơn rực rỡ, tạo nên một tổng thể mâm cỗ vừa sang trọng vừa ấm cúng.
Thạch rau câu cá chép là điểm mới lạ của mâm cúng hiện đại. Nhiều bạn trẻ tự tay làm thạch rau câu 3D với hình dáng cá chép bơi lội trong hồ, điểm xuyết thêm những thỏi vàng đồng tiền bằng thạch
Thạch rau câu cá chép là điểm mới lạ của mâm cúng hiện đại. Nhiều bạn trẻ tự tay làm thạch rau câu 3D với hình dáng cá chép bơi lội trong hồ, điểm xuyết thêm những thỏi vàng đồng tiền bằng thạch
Sự kết hợp giữa màu sắc tự nhiên từ rau củ và kỹ thuật đổ khuôn tinh xảo khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải trầm trồ.
Sự kết hợp giữa màu sắc tự nhiên từ rau củ và kỹ thuật đổ khuôn tinh xảo khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải trầm trồ.
Dù yêu thích sự mới mẻ, Gen Z vẫn không quên giữ cốt lõi của phong tục. Mâm cỗ vẫn đảm bảo đủ các thành phần chính là các món ăn như xôi, giò chả, thịt gà...
Dù yêu thích sự mới mẻ, Gen Z vẫn không quên giữ cốt lõi của phong tục. Mâm cỗ vẫn đảm bảo đủ các thành phần chính là các món ăn như xôi, giò chả, thịt gà...
Việc Gen Z xắn tay vào bếp thay bố mẹ không chỉ là "khoe khéo" tài năng mà còn là cách các bạn thể hiện sự trưởng thành và lòng hiếu thảo. Việc dành cả ngày trời để tỉ mẩn tạo hình từng chú cá, trang trí từng nhành hoa cho thấy các bạn trẻ rất trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình. (Ảnh: Tổng hợp Facebook)
Việc Gen Z xắn tay vào bếp thay bố mẹ không chỉ là "khoe khéo" tài năng mà còn là cách các bạn thể hiện sự trưởng thành và lòng hiếu thảo. Việc dành cả ngày trời để tỉ mẩn tạo hình từng chú cá, trang trí từng nhành hoa cho thấy các bạn trẻ rất trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình. (Ảnh: Tổng hợp Facebook)
Trầm Phương
#mâm cúng #ông Công ông Táo #Gen Z #truyền thống #sáng tạo #ẩm thực

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT