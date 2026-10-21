Khâu nhục đóng hộp gắn mác OCOP 4 sao bị phản ánh không đúng quảng cáo

UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra sản phẩm khâu nhục đóng hộp bị người mua phản ánh không giống quảng cáo và làm rõ vi phạm nếu có.

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Văn bản số 9811/VP-KTTH, truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Hữu Học về việc xác minh thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh sản phẩm Bát khâu nhục Lạng Sơn đóng hộp.

Theo phản ánh trên mạng xã hội, người mua gặp khó khăn khi liên hệ với người bán sau khi nhận hàng. Sản phẩm được quảng cáo dưới tên khâu nhục Thất Khê, sử dụng bao bì có thông tin gắn với địa danh Lạng Sơn và in biểu trưng OCOP 4 sao. Tuy nhiên, người mua phản ánh phần thực phẩm bên trong hộp chủ yếu là xương và các khoanh chân giò, không giống với sản phẩm được giới thiệu trước đó.

Trước thông tin này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn giao Chi cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh. Các cơ quan được yêu cầu kịp thời phát hiện và xử lý hành vi vi phạm nếu có.

UBND tỉnh yêu cầu việc kiểm tra, xác minh phải hoàn thành và báo cáo chậm nhất vào ngày 25/10.

Khâu nhục là món ăn truyền thống đặc trưng của người dân xứ Lạng, thường được chế biến từ thịt ba chỉ, tẩm ướp nhiều loại gia vị rồi hấp cách thủy trong nhiều giờ. Món ăn thường xuất hiện trong các dịp lễ, Tết, cưới hỏi và những bữa tiệc đãi khách, góp phần tạo nên nét riêng của văn hóa ẩm thực địa phương.

Việc xác minh vụ việc được kỳ vọng sẽ làm rõ nguồn gốc, chất lượng sản phẩm và tính xác thực của các thông tin được sử dụng trên bao bì, qua đó bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và uy tín đặc sản địa phương.