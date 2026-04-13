Miền Bắc sắp đón mưa dông từ 16/4 sau nắng nóng trên 40 độ C
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều tối 16 đến ngày 17/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa dông, giúp dịu bớt nắng nóng gay gắt.
Iran công bố video tàu Mỹ suýt bị phá hủy ở eo biển Hormuz
Đài truyền hình nhà nước Iran ngày 11/4 công bố video gây sốc về cuộc đối đầu căng thẳng tại eo biển Hormuz, nơi hai tàu khu trục Mỹ suýt bị phá hủy.
USD tăng nhẹ, ngân hàng bán ra kịch trần sau thỏa thuận Mỹ-Iran
Sáng 13/4/2026, USD tăng nhẹ, ngân hàng bán ra kịch trần sau thỏa thuận Mỹ-Iran, tỷ giá trung tâm đạt 25.106 đồng.
Việt Nam chi gần 3 tỷ USD nhập xăng dầu đối phó khủng hoảng năng lượng
Trong 3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập xăng dầu trị giá gần 3 tỷ USD, tăng 78% so với cùng kỳ, đối phó khủng hoảng năng lượng do xung đột Trung Đông.
Mỹ phong tỏa toàn bộ cảng Iran từ 13/4
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM thông báo phong tỏa mọi cảng Iran trên Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman từ 13/4, Iran cảnh báo đáp trả quyết liệt.
Cảnh báo lừa đảo, mạo danh làm sổ đỏ đòi 30% tiền bồi thường đất
Công an xã Bình Khê, Gia Lai vừa phát đi cảnh báo khẩn về nhóm người lạ mạo danh làm sổ đỏ, đòi 30% tiền bồi thường đất quy hoạch dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.
Bộ Công An đề xuất tăng 15 lần quyền phạt tiền của CSGT
Dự thảo mới của Bộ Công An đề xuất tăng quyền phạt tiền của CSGT lên 15 lần, dự kiến có hiệu lực từ 1/7, lấy ý kiến đến 19/4.
Chứng khoán Việt chính thức được nâng hạng thị trường mới nổi thứ cấp
Tổ chức xếp hạng FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp từ 21/9/2026, mở ra dòng vốn ngoại lớn.
Vệ tinh “Made in Vietnam” mở rộng vị thế Việt Nam trên bản đồ vũ trụ
Sự ra đời của các vệ tinh nội địa cùng Trung tâm Vũ trụ tại Hòa Lạc cho thấy bước tiến rõ nét của Việt Nam trong ngành công nghệ không gian.
Đà Nẵng mở bán loạt nhà ở xã hội, giá từ 17 triệu đồng/m2
Tháng 4/2026, Đà Nẵng đồng loạt mở bán nhiều dự án nhà ở xã hội với giá từ 17-21 triệu đồng/m2. Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng đang hoàn thiện dự thảo quy định mới.