[INFOGRAPHIC] Ngôi làng ở Nga - nơi người dân không đóng cửa vào ban đêm

Giải mã

Người dân sống ở ngôi làng Shoyna, Nga không bao giờ dám đóng cửa vào ban đêm để không bị cát "nhốt" trong nhà vào sáng hôm sau.

ngoi-lang-o-nga.jpg
