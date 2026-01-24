[INFOGRAPHIC] Đau đầu kéo dài cảnh báo bệnh lý nguy hiểm

Biến hầm xe thành nơi nghỉ tạm cho người nhà bệnh nhân Nhằm chia sẻ khó khăn cho thân nhân người bệnh phải điều trị dài ngày, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã bố trí chỗ nghỉ tạm miễn phí ngay trong hầm để xe.

Ăn gì để giảm quầng thâm và bọng mắt hiệu quả? Quầng thâm dưới mắt không chỉ do thiếu ngủ mà còn liên quan đến dinh dưỡng. Bổ sung thực phẩm giàu vitamin, chất chống oxy hóa giúp da sáng khỏe từ bên trong.

Loại hải sản giàu sắt được ví như 'kho báu' bổ máu, tốt cho tim mạch Hàm lượng sắt dồi dào, cao hơn nhiều loại thịt đỏ, cùng kẽm và omega-3 khiến hàu trở thành thực phẩm bổ máu, tăng đề kháng và tốt cho tim mạch.

Bệnh rối loạn mỡ máu, viêm tụy cấp… nguy cơ tăng dịp cuối năm Dịp cuối năm, nguy cơ rối loạn mỡ máu (mỡ máu cao, đặc biệt là Triglyceride) và viêm tụy cấp tăng cao do thói quen ăn nhiều đồ dầu mỡ, đồ ngọt và uống rượu bia.

Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ sức khỏe khi trời rét đậm Khi thời tiết trở lạnh, người dân dễ gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Phát hiện các mô vùng xương đùi, cẳng chân một bệnh nhân có nhiều kén sán Người đàn ông ở Quảng Trị mắc kén sán vì ăn thực phẩm sống. Cần thay đổi thói quen ăn uống, giữ vệ sinh và tẩy giun định kỳ để phòng bệnh.

Thanh niên 38 tuổi khổ sở vì rò hậu môn tái phát nhiều lần Rò hậu môn nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời, có thể làm tăng nguy cơ bị ung thư trực tràng, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Nhiều người đột ngột ngừng tuần hoàn ngoại viện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ghi nhận số ca ngừng tuần hoàn ngoài bệnh viện tăng, nhấn mạnh tầm quan trọng của cấp cứu kịp thời để cứu sống.

Hút nhiều cục máu đông giúp bệnh nhân 97 tuổi tránh nguy cơ hoại tử Tắc mạch chi cấp nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời, người bệnh có nguy cơ cao bị hoại tử chi, nhiễm trùng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Thích ăn đồ tái sống, người đàn ông 64 tuổi bị sán lá gan gây tắc mật Hai loại sán lá gan nhỏ lưu hành phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt tại những vùng người dân có thói quen ăn cá sống, nấu chưa chín.

Mệt mỏi, đau tức bụng người đàn ông 34 tuổi bị ung thư biểu mô tế bào gan Chị C. dũng cảm hiến gan cho chồng mắc ung thư, chứng minh sức mạnh của tình yêu và niềm tin vào y học để cùng nhau vượt qua gian nan.

Đau bụng ngày thứ 2, thai phụ nguy kịch vì u buồng trứng xoắn trên thai U buồng trứng trong thai kỳ thường khó phát hiện sớm do triệu chứng dễ nhầm với biểu hiện thai nghén thông thường.

Nguy cơ mất toàn bộ bàn tay trái vì pháo nổ Khi không may xảy ra tai nạn pháo nổ, người bị thương cần được băng bó tối thiểu, nẹp cố định và đến cơ sở y tế gần nhất, tránh mất thời gian vàng cấp cứu.

Gắp lắc bạc trong dạ dày bệnh nhi 2 tuổi Các phụ huynh cần đặc biệt chú ý quan sát trẻ, tránh để trẻ tiếp xúc với các vật nhỏ, dễ nuốt.

Phạt Hộ kinh doanh Sonia Trần Lợi 80 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng Sở Y tế TP HCM xử phạt Hộ kinh doanh Sonia Trần Lợi do hoạt động không phép, đồng thời đình chỉ hoạt động trong 18 tháng.

Kích hoạt tối đa phối hợp đa chuyên khoa cứu sản phụ mắc rau tiền đạo Bệnh viện Đức Giang thành công cấp cứu sản phụ rau tiền đạo trung tâm trên vết mổ cũ, bảo tồn tử cung trong tình trạng nguy hiểm cao độ.

Đau ngực người bệnh ung thư vú hơn 30 năm phải thay van động mạch chủ Ở người bệnh có tiền căn xạ trị vùng ngực, việc mở xương ức tiềm ẩn nguy cơ dính mô và khó kiểm soát phẫu trường. Nội soi 3D nhằm giảm sang chấn.

Đau đầu dai dẳng, cô gái 26 tuổi từ Đức về Việt Nam phát hiện rò mạch máu não Rò động mạch cảnh - xoang hang là bệnh lý nguy hiểm, có thể gây mất thị lực hoặc đột quỵ nếu phát hiện muộn.

Hộ kinh doanh The Sen SG bị phạt 80 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng Hộ kinh doanh The Sen SG và nhiều cơ sở, cá nhân ở TP HCM bị xử phạt vì hoạt động khám chữa bệnh không có giấy phép, chưa có chứng chỉ hành nghề...