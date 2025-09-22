Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
'Hot girl World Cup' Linh Kul hóa nàng thơ mùa thu trong trẻo, ngọt ngào

Cộng đồng trẻ

'Hot girl World Cup' Linh Kul hóa nàng thơ mùa thu trong trẻo, ngọt ngào

Xuất hiện với vẻ ngoài dịu dàng, trong veo giữa khung cảnh thiên nhiên xanh mát, Linh Kul khiến fan xao xuyến với bộ ảnh mới đậm chất nàng thơ mùa thu.

Trầm Phương
Linh Kul nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội sau khi xuất hiện trong chương trình "Nóng cùng World Cup 2018" với vai trò là đại diện cho đội tuyển Tunisia. Với vẻ ngoài xinh xắn, nụ cười rạng rỡ và sự tự tin, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận được danh xưng "Hot girl World Cup". (Ảnh: FBNV)
Linh Kul nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội sau khi xuất hiện trong chương trình "Nóng cùng World Cup 2018" với vai trò là đại diện cho đội tuyển Tunisia. Với vẻ ngoài xinh xắn, nụ cười rạng rỡ và sự tự tin, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận được danh xưng "Hot girl World Cup". (Ảnh: FBNV)
Phong cách của Linh Kul rất đa dạng và luôn biến hóa không ngừng. Mới đây cô nàng gây ấn tượng với bộ ảnh đậm chất "nàng thơ mùa thu", khiến người nhìn không khỏi xuýt xoa. (Ảnh: FBNV)
Phong cách của Linh Kul rất đa dạng và luôn biến hóa không ngừng. Mới đây cô nàng gây ấn tượng với bộ ảnh đậm chất "nàng thơ mùa thu", khiến người nhìn không khỏi xuýt xoa. (Ảnh: FBNV)
Trong bộ ảnh, Linh Kul lựa chọn trang phục có màu sắc trung tính, nhẹ nhàng trắng và kem, kết hợp cùng chất liệu vải mỏng, rũ, tạo cảm giác bay bổng, thanh thoát. (Ảnh: FBNV)
Trong bộ ảnh, Linh Kul lựa chọn trang phục có màu sắc trung tính, nhẹ nhàng trắng và kem, kết hợp cùng chất liệu vải mỏng, rũ, tạo cảm giác bay bổng, thanh thoát. (Ảnh: FBNV)
Mái tóc nâu bồng bềnh được uốn xoăn nhẹ, buông xõa tự nhiên càng làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng, e ấp của cô. (Ảnh: FBNV)
Mái tóc nâu bồng bềnh được uốn xoăn nhẹ, buông xõa tự nhiên càng làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng, e ấp của cô. (Ảnh: FBNV)
Dưới ống kính, Linh Kul tựa như một đóa hoa trắng tinh khôi, nở rộ giữa khu vườn ngập tràn cây cỏ. (Ảnh: FBNV)
Dưới ống kính, Linh Kul tựa như một đóa hoa trắng tinh khôi, nở rộ giữa khu vườn ngập tràn cây cỏ. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng khéo léo tạo dáng cùng bó hoa cúc nhỏ, ánh mắt mơ màng, hướng về phía xa xăm, toát lên vẻ đẹp ngọt ngào, lãng mạn. Mỗi khung hình đều mang đến cảm giác bình yên, trong trẻo, khiến người xem như lạc vào một câu chuyện cổ tích nhẹ nhàng, nên thơ. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng khéo léo tạo dáng cùng bó hoa cúc nhỏ, ánh mắt mơ màng, hướng về phía xa xăm, toát lên vẻ đẹp ngọt ngào, lãng mạn. Mỗi khung hình đều mang đến cảm giác bình yên, trong trẻo, khiến người xem như lạc vào một câu chuyện cổ tích nhẹ nhàng, nên thơ. (Ảnh: FBNV)
Sau khi gây ấn tượng mạnh tại "Nóng cùng World Cup", Linh Kul tiếp tục gặt hái thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là diễn xuất và làm mẫu ảnh. (Ảnh: FBNV)
Sau khi gây ấn tượng mạnh tại "Nóng cùng World Cup", Linh Kul tiếp tục gặt hái thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là diễn xuất và làm mẫu ảnh. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng cũng từng gây chú ý khi tham gia chương trình hẹn hò và có mối tình đẹp với diễn viên Sơn Soho. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng cũng từng gây chú ý khi tham gia chương trình hẹn hò và có mối tình đẹp với diễn viên Sơn Soho. (Ảnh: FBNV)
Dù bận rộn với công việc, Linh Kul vẫn luôn biết cách làm mới hình ảnh của mình, thu hút lượng lớn người theo dõi lớn trên mạng xã hội. (Ảnh: FBNV)
Dù bận rộn với công việc, Linh Kul vẫn luôn biết cách làm mới hình ảnh của mình, thu hút lượng lớn người theo dõi lớn trên mạng xã hội. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Linh Kul #Hot girl World Cup #nàng thơ mùa thu #diễn xuất #mẫu ảnh #tình yêu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT