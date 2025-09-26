Hà Nội

Số hóa

Hot girl MiMi cosplay D.Va khiến fan Overwatch ngỡ ngàng

Màn cosplay D.Va của hot girl MiMi khiến cộng đồng mạng dậy sóng, khi cô vừa giữ được nét dễ thương vừa toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng.

Thiên Trang (TH)
Nếu là fan Overwatch, hẳn bạn khó quên nhân vật D.Va – nữ game thủ xinh đẹp và mạnh mẽ.
Hot girl MiMi đã khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng với màn cosplay D.Va nóng bỏng.
Dù chỉ cao 1m55, cô sở hữu gương mặt rạng rỡ và đường nét thanh tú đáng yêu.
Điểm nhấn gây chú ý là vóc dáng gợi cảm cùng thần thái tự tin hút mọi ánh nhìn.
Trong loạt ảnh, MiMi diện trang phục cắt xẻ táo bạo nhưng vẫn giữ nét tinh nghịch của D.Va.
Từ ánh mắt, nụ cười đến dáng pose, cô thể hiện rõ sự nhập tâm vào vai diễn.
Loạt ảnh cosplay nhanh chóng viral, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận.
MiMi được xem là “phiên bản D.Va sexy nhất”, ghi dấu ấn lớn trong cộng đồng cosplay.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
#MiMi #cosplay D.Va #Overwatch #hot girl #cosplay sexy #game thủ nữ

