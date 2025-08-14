Hà Nội

Hôn nhân của Vũ Cát Tường và Bí Đỏ

Giải trí

Hôn nhân của Vũ Cát Tường và Bí Đỏ

Vũ Cát Tường và Bí Đỏ thoải mái chia sẻ về cuộc sống hôn nhân sau đám cưới vào tháng 2/2025. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, thông tin Vũ Cát Tường thi Anh trai say hi 2025 gây chú ý. Hiện tại, ngoài sự nghiệp thành công, Vũ Cát Tường còn có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ảnh: FB Vũ Cát Tường.
Bạn đời của giọng ca 9x là Bí Đỏ. Ảnh: FB Vũ Cát Tường.
Vũ Cát Tường và Bí Đỏ gặp nhau 5 năm trước. Cặp đôi tổ chức lễ thành đôi vào tháng 2/2025. Ảnh: FB Vũ Cát Tường.
Sau lễ thành đôi, Vũ Cát Tường và Bí Đỏ thoải mái chia sẻ hình ảnh bên nhau. Ảnh: FB Vũ Cát Tường.
Bí Đỏ và Cát Tường tình tứ khi chụp ảnh tạp chí. Ảnh: TikTok Bí Đỏ.
Vũ Cát Tường nhắn nhủ Bí Đỏ vào tháng 5/2025: "3 tháng kể từ ngày chúng mình chính thức là “nhà” của nhau. Cảm ơn em vì luôn là người đồng hành, là bình yên, là mái ấm của anh". Ảnh: FB Vũ Cát Tường.
Bí Đỏ là hậu phương vững chắc của Vũ Cát Tường. Ảnh: TikTok Bí Đỏ.
Đăng hình ảnh bên Vũ Cát Tường, Bí Đỏ hài hước chia sẻ: "Mình đã quen với việc sáng pha trà, tối cũng đi ngủ sớm. Nhưng nghe bài hát này, mình nhận ra bài này chồng mình viết mà". Ảnh: TikTok Bí Đỏ.
Bí Đỏ là một vũ công, có ngoại hình xinh đẹp. Ảnh: TikTok Bí Đỏ.
Bạn đời của Vũ Cát Tường là người dịu dàng, sâu sắc. Ảnh: TikTok Bí Đỏ.
Vũ Cát Tường và Bí Đỏ đẹp đôi bên nhau. Ảnh: FB Vũ Cát Tường.
Giọng ca Vết mưa cho rằng chỉ cần ở cạnh Bí Đỏ mỗi ngày là cảm thấy đủ. Ảnh: FB Vũ Cát Tường.
#Vũ Cát Tường #Vũ Cát Tường Bí Đỏ #Bí Đỏ #ca sĩ Vũ Cát Tường

