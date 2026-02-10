Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Được nghệ sĩ Hoàng Hải khen ngợi, bé Cherry An Nhiên có gì nổi bật?

Giải trí

Được nghệ sĩ Hoàng Hải khen ngợi, bé Cherry An Nhiên có gì nổi bật?

Ngoài Gia đình trái dấu, Cherry An Nhiên còn tham gia các phim mới: Đồng hồ đếm ngược, Huyền Tình Dạ Trạch. Bên cạnh đóng phim, cô nhóc làm người mẫu.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trong phim Gia đình trái dấu đang lên sóng, Cherry An Nhiên vào vai bé Nhi – cô bé mồ côi mẹ, sống cùng bố là ông Phi (do nghệ sĩ Hoàng Hải thủ vai). Nhân vật có nhiều phân cảnh tâm lý đòi hỏi khả năng diễn xuất cảm xúc. Ảnh: FB Cherry An Nhiên.
Trong phim Gia đình trái dấu đang lên sóng, Cherry An Nhiên vào vai bé Nhi – cô bé mồ côi mẹ, sống cùng bố là ông Phi (do nghệ sĩ Hoàng Hải thủ vai). Nhân vật có nhiều phân cảnh tâm lý đòi hỏi khả năng diễn xuất cảm xúc. Ảnh: FB Cherry An Nhiên.
Cherry An Nhiên để lại ấn tượng ở những cảnh bé Nhi khóc vì nhớ mẹ, thể hiện cảm xúc tự nhiên, chạm tới sự đồng cảm của khán giả truyền hình. Ảnh: FB Cherry An Nhiên.
Cherry An Nhiên để lại ấn tượng ở những cảnh bé Nhi khóc vì nhớ mẹ, thể hiện cảm xúc tự nhiên, chạm tới sự đồng cảm của khán giả truyền hình. Ảnh: FB Cherry An Nhiên.
Chia sẻ trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hoàng Hải dành nhiều lời khen cho Cherry An Nhiên, cho rằng cô nhóc là gương mặt tài năng không đợi tuổi với khả năng nhập vai tốt so với lứa tuổi. Ảnh: FB Hoàng Hải.
Chia sẻ trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hoàng Hải dành nhiều lời khen cho Cherry An Nhiên, cho rằng cô nhóc là gương mặt tài năng không đợi tuổi với khả năng nhập vai tốt so với lứa tuổi. Ảnh: FB Hoàng Hải.
Bên cạnh Gia đình trái dấu, Cherry An Nhiên còn tham gia các dự án mới gồm phim truyền hình Đồng hồ đếm ngược và phim điện ảnh Huyền Tình Dạ Trạch. Ảnh: FB Cherry An Nhiên.
Bên cạnh Gia đình trái dấu, Cherry An Nhiên còn tham gia các dự án mới gồm phim truyền hình Đồng hồ đếm ngược và phim điện ảnh Huyền Tình Dạ Trạch. Ảnh: FB Cherry An Nhiên.
Trong phim điện ảnh Huyền Tình Dạ Trạch dự kiến ra rạp dịp Tết, Cherry An Nhiên vào vai con gái của Lâm Vỹ Dạ, tiếp tục đảm nhận một nhân vật nhỏ tuổi. Ảnh: FB Cherry An Nhiên.
Trong phim điện ảnh Huyền Tình Dạ Trạch dự kiến ra rạp dịp Tết, Cherry An Nhiên vào vai con gái của Lâm Vỹ Dạ, tiếp tục đảm nhận một nhân vật nhỏ tuổi. Ảnh: FB Cherry An Nhiên.
Với phim truyền hình Đồng hồ đếm ngược, Cherry An Nhiên tham gia trong một vai diễn mới, hiện ê-kíp chưa công bố nhiều chi tiết về nhân vật. Ảnh: FB Cherry An Nhiên.
Với phim truyền hình Đồng hồ đếm ngược, Cherry An Nhiên tham gia trong một vai diễn mới, hiện ê-kíp chưa công bố nhiều chi tiết về nhân vật. Ảnh: FB Cherry An Nhiên.
Những năm gần đây, Cherry An Nhiên là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ khi góp mặt trong nhiều bộ phim như Cầu vồng ở phía chân trời, Chúng ta của 8 năm sau, Đấu trí, Hương vị tình thân, Đừng làm mẹ cáu, Anh có phải đàn ông không, Thương ngày nắng về. Ảnh: FB Cherry An Nhiên.
Những năm gần đây, Cherry An Nhiên là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ khi góp mặt trong nhiều bộ phim như Cầu vồng ở phía chân trời, Chúng ta của 8 năm sau, Đấu trí, Hương vị tình thân, Đừng làm mẹ cáu, Anh có phải đàn ông không, Thương ngày nắng về. Ảnh: FB Cherry An Nhiên.
Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất, Cherry An Nhiên còn tham gia trình diễn thời trang với vai trò người mẫu nhí, cho thấy sự tự tin và khả năng biểu cảm tốt trước ống kính. Ảnh: FB Cherry An Nhiên.
Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất, Cherry An Nhiên còn tham gia trình diễn thời trang với vai trò người mẫu nhí, cho thấy sự tự tin và khả năng biểu cảm tốt trước ống kính. Ảnh: FB Cherry An Nhiên.
Trên sàn catwalk, Cherry An Nhiên giữ được bước đi chắc chắn, phong thái tự nhiên, phù hợp với tinh thần của từng bộ trang phục. Ảnh: FB Cherry An Nhiên.
Trên sàn catwalk, Cherry An Nhiên giữ được bước đi chắc chắn, phong thái tự nhiên, phù hợp với tinh thần của từng bộ trang phục. Ảnh: FB Cherry An Nhiên.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Cherry An Nhiên #diễn viên Cherry An Nhiên #diễn viên nhí Cherry An Nhiên #nghệ sĩ Hoàng Hải #Gia đình trái dấu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT