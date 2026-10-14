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Hoa hậu Quỳnh Anh xin lỗi, nhận bài học về ồn ào tin nhắn

Hoa hậu Quỳnh Anh lên tiếng xin lỗi sau khi loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn trong nhóm trò chuyện riêng của thí sinh Miss Universe Vietnam 2026 lan truyền.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Quỳnh Anh)

Hoa hậu Quỳnh Anh vừa lên tiếng về vụ việc liên quan đến tin nhắn riêng tư bị phát tán. Trên trang cá nhân, cô cho biết đã dành hai ngày suy nghĩ, nhìn nhận lại bản thân sau những diễn biến vừa qua. Người đẹp nhận ra có những lời nói nếu được cân nhắc kỹ hơn, diễn đạt cẩn trọng và tinh tế hơn thì có thể tránh gây ảnh hưởng đến người khác.

Quỳnh Anh gửi lời xin lỗi đến những người có liên quan, các cá nhân, tổ chức đã tin tưởng, đồng hành cùng mình và khán giả từng dành tình cảm, kỳ vọng cho cô.

Người đẹp cũng nhìn nhận danh hiệu Hoa hậu không đồng nghĩa với việc bản thân không mắc sai sót. Tuy nhiên, danh hiệu này cũng đòi hỏi cô phải cẩn trọng hơn trong lời nói và cách ứng xử.

Nàng hậu viết: “Quỳnh Anh không muốn biến lời xin lỗi này thành lời biện minh dài dòng, nhưng bằng sự chân thành của mình, có điều gì chưa đúng, chưa phù hợp, Quỳnh Anh nhận và sẽ sửa, sẽ điều chỉnh. Điều gì cần được hiểu đúng, Quỳnh Anh cũng mong được nói rõ, bằng sự tôn trọng dành cho tất cả những người có liên quan.

Bởi trưởng thành, với Quỳnh Anh, không phải là học cách luôn làm hài lòng tất cả hoặc luôn được nhìn thấy mặt tốt đẹp, mà là học cách sống, cách ứng xử tinh tế hơn và hướng tới những điều tốt đẹp hơn, ngay cả khi phải đối diện với những điều chưa tốt, chưa hoàn hảo của chính mình.

Quỳnh Anh trân trọng những lời góp ý thiện chí và chân thành ghi nhớ sự việc này như một bài học sâu sắc về sự chừng mực, tôn trọng và trách nhiệm bản thân trong hành trình tương lai của mình. Vô cùng cảm ơn mọi người đã bao dung, lắng nghe Quỳnh Anh”.

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Hoa hậu Quỳnh Anh rạng rỡ trong khoảnh khắc đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 cách đây không lâu.

Cùng liên quan đến vụ việc, Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh cũng đăng tải tâm thư xin lỗi. Cô thừa nhận những lời nói thiếu cân nhắc có thể gây tổn thương cho người khác và khẳng định hoàn cảnh hay cảm xúc cá nhân không thể là lý do để biện minh. Mỹ Anh cho biết sẽ nghiêm túc nhìn nhận sai sót, tiếp thu góp ý và chứng minh sự thay đổi bằng hành động thay vì mong công chúng tha thứ chỉ vì lời xin lỗi.

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Á hậu Trịnh Mỹ Anh trên sân khấu Miss Universe Vietnam 2026.

Liên quan đến sự việc, ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 cho biết đã ghi nhận thông tin về các đoạn tin nhắn được chia sẻ trên mạng xã hội và đang phối hợp với các bên liên quan để rà soát, xác minh.

Xem video "Quỳnh Anh trong giây phút đăng quang Miss Universe Vietnam 2026". Nguồn Vietnamnet
#Hoa hậu Quỳnh Anh #Á hậu Trịnh Mỹ Anh #tin nhắn #Miss Universe Vietnam

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