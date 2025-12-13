Hà Nội

Hồ Thanh Sơn góc xanh bình yên khiến du khách say lòng ở Hàng Châu

Hồ Thanh Sơn ở Hàng Châu nổi bật với mặt nước xanh phủ bèo và rừng thủy sinh, trở thành điểm sống ảo lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên.

Cách trung tâm Hàng Châu khoảng 40 km, hồ Thanh Sơn (青山湖 – Qingshan Lake) nằm ở quận Lâm An, nổi bật với màu nước xanh mát phủ bèo tấm và rừng cây thủy sinh mọc giữa hồ, được du khách ưu ái gọi là “hồ matcha của Hàng Châu”. Ảnh Otrip
Không gian yên bình, hoang sơ khiến nơi đây trở thành điểm check-in lý tưởng cho giới trẻ và những ai yêu thiên nhiên. Ảnh Otrip
Trải nghiệm chèo thuyền kayak xuyên rừng nước là hoạt động được nhiều du khách lựa chọn. Mỗi chuyến kéo dài khoảng 1 tiếng, với chi phí 120 tệ/người, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thư giãn giữa khung cảnh xanh tĩnh lặng. Ảnh Otrip
Nếu không chèo thuyền, du khách có thể đi bộ hoặc đạp xe trên con đường lát đá bao quanh hồ, ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành và tận hưởng ánh sáng đẹp nhất vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Ảnh Otrip
Với màu nước đặc trưng, hồ Thanh Sơn là thiên đường sống ảo. Ảnh Otrip
Dù đứng trên cầu gỗ, ngồi kayak hay chụp cận cảnh cây thủy sinh, mỗi bức ảnh đều như một bức tranh. Ảnh Otrip
Du khách nên chọn trang phục sáng màu, váy trắng, đen hoặc nâu đất để nổi bật trên nền xanh của hồ. Ảnh Internet
Trước khi đến, du khách cần lưu ý hồ mở cửa từ 08:00 đến 17:00, ngừng nhận khách sau 16:30, giá vé khoảng 40 tệ/người, dịch vụ thuê kayak 120 tệ/người/giờ. Khu du lịch còn có đầy đủ tiện ích như gửi xe, thuê xe đạp, quầy nước và nhà vệ sinh, giúp chuyến đi thêm thuận tiện. Ảnh Internet
Hồ Thanh Sơn là điểm dừng chân lý tưởng để trốn khỏi ồn ào, tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên trong lành và ghi lại những khoảnh khắc bình yên hiếm thấy giữa lòng Hàng Châu. Ảnh Internet
Vân Giang (Tổng hợp)
