Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đồn Đèn điểm chạm mây mới của Thái Nguyên khiến du khách mê mẩn

Du lịch

Đồn Đèn điểm chạm mây mới của Thái Nguyên khiến du khách mê mẩn

Nằm ở độ cao hơn 1.000m, Đồn Đèn đang trở thành điểm săn mây hấp dẫn của Bắc Kạn, nơi du khách chiêm ngưỡng biển mây trắng xóa và kết hợp khám phá hồ Ba Bể.

Vân Giang (Tổng hợp)
Nằm khiêm nhường nơi ranh giới núi rừng Ba Bể, đỉnh Đồn Đèn vài năm trở lại đây bỗng được cộng đồng mê khám phá nhắc đến như một “ban công trời” mới của vùng Đông Bắc. Giữa bạt ngàn xanh thẳm, hơi sương lạnh hòa vào nắng sớm, nơi này mang đến cảm giác đứng giữa tầng không, nơi ranh giới giữa trời và đất dường như chỉ còn là một lớp mây mỏng. Ảnh Bảo Hân
Nằm khiêm nhường nơi ranh giới núi rừng Ba Bể, đỉnh Đồn Đèn vài năm trở lại đây bỗng được cộng đồng mê khám phá nhắc đến như một “ban công trời” mới của vùng Đông Bắc. Giữa bạt ngàn xanh thẳm, hơi sương lạnh hòa vào nắng sớm, nơi này mang đến cảm giác đứng giữa tầng không, nơi ranh giới giữa trời và đất dường như chỉ còn là một lớp mây mỏng. Ảnh Bảo Hân
Hành trình từ trung tâm xã Chợ Rã lên Đồn Đèn dài gần 10km, đoạn đường tỉnh lộ 257B uốn lượn quanh các triền núi. Buổi sớm, từng dải sương phủ ngang tầm mắt, khiến con đường như đang trôi giữa tầng mây. Với du khách thích cảm giác “chinh phục nhẹ nhàng”, đây là một trong những cung đường hiếm hoi vừa đủ thử thách nhưng không quá mất sức, đổi lại lại có vô số điểm dừng chân đẹp đến nao lòng. Ảnh Lương Thảo Phương
Hành trình từ trung tâm xã Chợ Rã lên Đồn Đèn dài gần 10km, đoạn đường tỉnh lộ 257B uốn lượn quanh các triền núi. Buổi sớm, từng dải sương phủ ngang tầm mắt, khiến con đường như đang trôi giữa tầng mây. Với du khách thích cảm giác “chinh phục nhẹ nhàng”, đây là một trong những cung đường hiếm hoi vừa đủ thử thách nhưng không quá mất sức, đổi lại lại có vô số điểm dừng chân đẹp đến nao lòng. Ảnh Lương Thảo Phương
Khi đặt chân lên đỉnh, cảnh tượng mở ra trước mắt khiến nhiều người không khỏi sững sờ. Biển mây kéo dài bất tận, từng lớp mây cuộn lên như sóng, rồi lại tách ra, thả mình lững lờ ngay dưới chân. Ảnh Bảo Hân
Khi đặt chân lên đỉnh, cảnh tượng mở ra trước mắt khiến nhiều người không khỏi sững sờ. Biển mây kéo dài bất tận, từng lớp mây cuộn lên như sóng, rồi lại tách ra, thả mình lững lờ ngay dưới chân. Ảnh Bảo Hân
Có lúc, mây dâng cao, phủ trắng mọi lối, khiến du khách chỉ cần đưa tay ra là có cảm giác chạm được vào những đám mây đang trôi. Ảnh Lương Thảo Phương
Có lúc, mây dâng cao, phủ trắng mọi lối, khiến du khách chỉ cần đưa tay ra là có cảm giác chạm được vào những đám mây đang trôi. Ảnh Lương Thảo Phương
Khoảnh khắc bình minh ở Đồn Đèn được xem là “thời khắc vàng”. Khi ánh mặt trời đầu tiên ló rạng, bầu trời chuyển mình sang sắc hồng cam dịu nhẹ, cả biển mây như được dát một lớp ánh sáng ấm áp. Ảnh Lương Thảo Phương
Khoảnh khắc bình minh ở Đồn Đèn được xem là “thời khắc vàng”. Khi ánh mặt trời đầu tiên ló rạng, bầu trời chuyển mình sang sắc hồng cam dịu nhẹ, cả biển mây như được dát một lớp ánh sáng ấm áp. Ảnh Lương Thảo Phương
Không ít du khách nói rằng, được ngắm mặt trời lên ở Đồn Đèn chính là “trải nghiệm làm quên mất nhịp thở”, đẹp đến mức khó diễn tả bằng lời. Ảnh Hoàng My
Không ít du khách nói rằng, được ngắm mặt trời lên ở Đồn Đèn chính là “trải nghiệm làm quên mất nhịp thở”, đẹp đến mức khó diễn tả bằng lời. Ảnh Hoàng My
Đồn Đèn cũng sở hữu vẻ đẹp rất riêng, khác biệt với Tà Xùa hùng vĩ hay Bình Liêu thơ mộng. Không gian nơi đây hoang sơ, tĩnh lặng và mộc mạc hơn. Những thảm cỏ rộng, bầu không khí trong lành, tiếng gió thổi rì rào qua tán rừng khiến nơi này trở thành một “điểm dừng” đúng nghĩa cho những ai đã quen với phố thị ồn ào.
Đồn Đèn cũng sở hữu vẻ đẹp rất riêng, khác biệt với Tà Xùa hùng vĩ hay Bình Liêu thơ mộng. Không gian nơi đây hoang sơ, tĩnh lặng và mộc mạc hơn. Những thảm cỏ rộng, bầu không khí trong lành, tiếng gió thổi rì rào qua tán rừng khiến nơi này trở thành một “điểm dừng” đúng nghĩa cho những ai đã quen với phố thị ồn ào.
Một lợi thế lớn khác của Đồn Đèn chính là vị trí sát hồ Ba Bể – hồ nước ngọt được nhiều tổ chức quốc tế xếp vào danh sách những hồ đẹp nhất thế giới. Chính sự gần gũi này tạo nên tuyến trải nghiệm kết hợp đầy thú vị: buổi sáng săn mây ở Đồn Đèn, buổi trưa du ngoạn Ba Bể bằng thuyền độc mộc, buổi chiều khám phá bản Pác Ngòi, phơi mình trước nhịp sống yên bình của vùng sơn cước. Ảnh Lương Thảo Phương
Một lợi thế lớn khác của Đồn Đèn chính là vị trí sát hồ Ba Bể – hồ nước ngọt được nhiều tổ chức quốc tế xếp vào danh sách những hồ đẹp nhất thế giới. Chính sự gần gũi này tạo nên tuyến trải nghiệm kết hợp đầy thú vị: buổi sáng săn mây ở Đồn Đèn, buổi trưa du ngoạn Ba Bể bằng thuyền độc mộc, buổi chiều khám phá bản Pác Ngòi, phơi mình trước nhịp sống yên bình của vùng sơn cước. Ảnh Lương Thảo Phương
Người dân địa phương chia sẻ, thời điểm mây đẹp nhất rơi vào mùa thu và mùa xuân, từ 5–7h sáng. Dọc tuyến 257B từ Km44 đến Km39 có nhiều điểm dừng thuận lợi, dễ dàng ghi lại các khung hình “triệu like”. Tuy là điểm đến đang nổi, Đồn Đèn vẫn giữ được vẻ hoang sơ, chưa bị thương mại hóa, và đó cũng là điều khiến nhiều du khách muốn quay lại. Ảnh baothainguyen
Người dân địa phương chia sẻ, thời điểm mây đẹp nhất rơi vào mùa thu và mùa xuân, từ 5–7h sáng. Dọc tuyến 257B từ Km44 đến Km39 có nhiều điểm dừng thuận lợi, dễ dàng ghi lại các khung hình “triệu like”. Tuy là điểm đến đang nổi, Đồn Đèn vẫn giữ được vẻ hoang sơ, chưa bị thương mại hóa, và đó cũng là điều khiến nhiều du khách muốn quay lại. Ảnh baothainguyen
Sức hút của Đồn Đèn không chỉ đến từ cảnh quan mà còn từ cảm giác “được chạm vào tự do”. Đứng giữa đại ngàn, gió thổi lồng lộng, mây trôi dưới chân, thời gian như chậm lại. Với những người trẻ, đó là khoảnh khắc để lưu giữ những bức ảnh đẹp nhất, những giây phút an yên nhất của tuổi trẻ.
Sức hút của Đồn Đèn không chỉ đến từ cảnh quan mà còn từ cảm giác “được chạm vào tự do”. Đứng giữa đại ngàn, gió thổi lồng lộng, mây trôi dưới chân, thời gian như chậm lại. Với những người trẻ, đó là khoảnh khắc để lưu giữ những bức ảnh đẹp nhất, những giây phút an yên nhất của tuổi trẻ.
Sở hữu cảnh quan ấn tượng, nằm gần một trong những hồ nước ngọt đẹp bậc nhất Việt Nam và đang được cộng đồng mạng liên tục “gọi tên”, Đồn Đèn được kỳ vọng sớm trở thành điểm du lịch mới đáng trải nghiệm của Thái Nguyên– nơi mỗi du khách đến rồi đi đều mang theo trong lòng cảm giác tiếc nuối vì vẻ đẹp quá đỗi trong trẻo của mây trời nơi đây.
Sở hữu cảnh quan ấn tượng, nằm gần một trong những hồ nước ngọt đẹp bậc nhất Việt Nam và đang được cộng đồng mạng liên tục “gọi tên”, Đồn Đèn được kỳ vọng sớm trở thành điểm du lịch mới đáng trải nghiệm của Thái Nguyên– nơi mỗi du khách đến rồi đi đều mang theo trong lòng cảm giác tiếc nuối vì vẻ đẹp quá đỗi trong trẻo của mây trời nơi đây.
Vân Giang (Tổng hợp)
#Điểm săn mây Đồn Đèn Thái Nguyên #Khám phá biển mây Bắc Kạn #Hành trình tới đỉnh Đồn Đèn #Ngắm bình minh trên đỉnh núi #Kết hợp du lịch hồ Ba Bể #Cảnh sắc hoang sơ vùng Đông Bắc

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT