Hà Nội

Hàng quán trang trí rực rỡ đón khách đi xem hợp luyện ở Hà Nội

Kinh doanh

Hàng quán trang trí rực rỡ đón khách đi xem hợp luyện ở Hà Nội

Nhiều cửa hàng ở Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) trang trí cờ đỏ sao vàng, cờ Đảng để đón du khách đi xem hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Khánh Hoài
Sáng 21/8, nhiều cửa hàng kinh doanh ở phố Kim Mã (Hà Nội) đã trang trí rực rỡ nhiều lá cờ đỏ sao vàng nhỏ, kèm theo lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc cỡ lớn để đón du khách đi xem hợp luyện chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Kế hoạch hợp luyện diễu binh, diễu hành diễn ra từ 20h tối nay (21/8). Sau đợt hợp luyện này, các lực lượng sẽ có thêm một buổi hợp luyện (20h ngày 24/8) và hai buổi sơ duyệt (20h ngày 27/8), tổng duyệt (6h30 ngày 30/8) trước khi diễu binh, diễu hành chính thức vào sáng 2/9.
Những dây lá cờ với kích thước 3x2 m trang trí trước các cửa hàng kinh doanh, tạo điểm nhấn rực rỡ.
Hàng quán trên phố Trần Huy Liệu tiếp giáp với đường Kim Mã treo cờ rực rỡ.
Bà chủ một cửa hàng kinh doanh trên phố Kim Mã cùng người thân tất bật hoàn thiện những hạng mục trang trí với nhiều lá cờ đỏ sao vàng, kèm theo lá cờ Đảng trong không khí hân hoan, rạng rỡ, niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước.
Các cửa hàng kinh doanh trên phố Kim Mã rực rỡ cờ hoa, mang lại không khí hào hùng và niềm tự hào.
Trên phố Nguyễn Chí Thanh, một số cửa hàng kinh doanh cũng tất bật trang trí nốt các hạng mục cờ đỏ sao vàng.
Nhiều cửa hàng kinh doanh phục vụ du khách đi xem hợp luyện, nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Một số cửa hàng kinh doanh thời trang trên phố Nguyễn Chí Thanh tung ưu đãi, giảm giá hấp dẫn đến khách hàng trong dịp này.
Có cửa hàng tặng thêm những phần quà đặc biệt tới cho các khách hàng đi xem hợp luyện chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Khánh Hoài
